Box vélos à Lyon et Villeurbanne : un succès mitigé, moins de 50 % d’occupation

Des box de stationnement pour vélos seront progressivement déployés à Lyon et Villeurbanne. (@NC)

Les box vélos, installés à Lyon et Villeurbanne depuis l’été 2024, n’ont pas rencontré le succès escompté du côté de la Métropole de Lyon.

Si vous vous baladez régulièrement à Lyon et Villeurbanne, vous avez certainement dû en apercevoir quelques-uns. Ces grosses boîtes métalliques grises et vertes, installées depuis l’été 2024 dans la métropole lyonnaise, peinent pour l’instant à trouver leur public.

Selon les chiffres communiqués par la Métropole à Lyon Capitale, les 59 box vélos sécurisés installés à Lyon et Villeurbanne présentent un taux d’occupation inférieur à 50 %. Un chiffre faible, mais loin de celui avancé par Pierre Oliver, maire (LR) du 2ᵉ arrondissement, qui, dans une vidéo dont il a le secret, expliquait avoir calculé un taux de remplissage de 8 % pour trois box installés à Confluence.

232 abonnés seulement

Au total, 472 emplacements (huit par box) sont disponibles pour les Lyonnais et Villeurbannais, moyennant un abonnement annuel de 90 euros. Mais fin juin 2025, la Métropole de Lyon ne dénombrait que 232 abonnés à ce service, baptisé “Park Vélo”, proposé depuis un peu plus d’un an et qui a pour but de protéger les bicyclettes des vols et des intempéries.

Vingt box de ce type ont été installés à Villeurbanne, treize dans le 7ᵉ arrondissement de Lyon, douze à Lyon 3ᵉ, six à Lyon 8ᵉ, trois dans les 2ᵉ et 5ᵉ arrondissements, et deux dans le 9ᵉ.

Le plus souvent financée par les budgets participatifs des arrondissements, l’installation de ces box, qui entraîne la suppression d’au moins une place de stationnement, coûte environ 20 000 euros à la collectivité.

Si Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon en charge des mobilités, explique à nos confrères d’Actu Lyon que la Métropole "a encore une marge de progression", il estime que, malgré sa faible utilisation, ce système de box "reste utile pour les personnes qui n’ont pas d’endroit sûr où laisser leur vélo la nuit".

Malgré cette utilité, et alors que la Métropole compte près de 5 000 places de stationnement sécurisées pour les vélos sur l’ensemble de son territoire, aucune nouvelle installation de box n’est prévue dans les prochaines semaines.