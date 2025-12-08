Dimanche 7 décembre, le Rassemblement National (RN) a lancé sa campagne pour les métropolitaines lors d'un meeting tenu aux Terrasses du parc de Villeurbanne.

C'est dans un climat tendu, que le Rassemblement National (RN) a lancé sa campagne pour les Métropolitaines dimanche 7 décembre, lors d'un meeting tenu à Villeurbanne. Malgré des messages anti-RN tagués à Villeurbanne, et un rassemblement des syndicats tenu à Charpennes, Tiffany Joncour, cheffe de fil du parti d'extrême droite, a présenté les grandes lignes de sa campagne et ses premières tête de liste aux Terrasses du Parc.

Parmi les grandes lignes annoncés de dimanche : l'arrêt immédiat de toute augmentation d’impôts, la suppression de la Zone à trafic limité (ZTL), la création d’une police armée des transports en commun, la fin de la Zone à faibles émissions (ZFE), ou encore, la fin du tout vélo.

Les chefs de file par circonscription

Selon les informations récoltées par nos confrères de Tribune de Lyon, le RN présente une liste par circonscription, dont les chefs de file seront aussi engagées aux municipales.

Ainsi, Florian Patard est nommé chef de file pour la circonscription Lyon-Ouest et tête de liste dans le 9e arrondissement. Mathis Gangand pour Lyon-Sud et le 7e arrondissement. Soumaya Chaher pour Lyon-Centre et le 4e arrondissement. Nathalie Machez pour Lyon-Est, Etienne Jaouen pour Lyon-Nord et le 6e arrondissement. Florent Julliand pour l'Ouest. Alexandre Dupalais pour Lyon-Sud-Est et le 8e arrondissement. Jacqueline Vitau pour le plateau Nord-Caluire, Tiffany Joncour pour Porte des Alpes. Marco Charavia pour les Portes du Sud. Thierry d'Amato pour le Val de Saône, Gerald Canon pour Villeurbanne, Cécile Partout pour Lônes et Coteaux. Enfin, le candidat à Décines, Tim Bouzon, est nommé chef de file pour la circonscription Rhône Amont.

Le RN fait ainsi le choix de ne pas se rallier aux partis de droite déjà engagés auprès du mouvement de Jean-Michel Aulas, qualifié de "mascarade" par Tiffany Joncour.

