Pollution à Lyon : la qualité de l'air se dégrade ce lundi 8 décembre

La qualité de l'air à Lyon et dans la métropole de Lyon se dégrade ce lundi 8 décembre avec notamment le retour d'un temps plus sec et un vent plutôt faible.

Le soleil est de retour et les températures s'envolent à Lyon ce lundi. Des conditions météo, assorties à un vent plutôt faible, qui entraineront une dégradation de la qualité de l'air à Lyon et dans toute la métropole de Lyon ce 8 décembre.

Les niveaux de particules devraient légèrement augmenter, une augmentation toutefois limitée par la douceur des températures qui limitent les émissions de polluants liées au chauffage. Ainsi la qualité de l'air sera moyenne à dégradée ce lundi à Lyon, notamment en ce qui concerne les concentrations en particules fines et dioxyde d'azote.