Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches

Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune avalanches ce lundi 8 décembre.

Alors que les températures sont en nette hausse ce lundi 8 décembre dans une grande partie de la région, trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune pour un risque d'avalanches.

Il s'agit des trois départements alpins de la région, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Une vigilance qui sera valable sur l'ensemble de la journée de lundi. La vigilance est de mise si vous avez prévu de vous rendre sur les pistes de ski cette semaine.