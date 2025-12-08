Actualité
Renaud Payre est vice-président de la Métropole chargé du logement. Il donne sa vision de la conjoncture et les solutions qu’il envisage.
Renaud Payre est vice-président de la Métropole chargé du logement. Il donne sa vision de la conjoncture et les solutions qu’il envisage.

Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard choisit Renaud Payre pour piloter sa campagne

  • par Vincent Guiraud

    • Tout juste candidat à sa succession, le président écologiste de la Métropole de Lyon a désigné Renaud Payre, son 3ᵉ vice-président chargé de l’habitat, comme directeur de campagne.

    La campagne métropolitaine s’organise déjà en coulisses et Bruno Bernard, qui a annoncé officiellement briguer un second mandat il y a tout juste une semaine, a choisi son directeur de campagne. Selon la newsletter L’Arrière-Cour, c’est Renaud Payre, l’un de ses plus proches collaborateurs, qui prendra en main la stratégie politique du candidat sortant.

    Une décision logique et un choix de continuité tant l’universitaire, ancien directeur de Science Po Lyon, devenu vice-président en 2020 chargé de l'habitat, est une figure structurante de la majorité.

    A lire aussi : TCL : à Lyon, Bruno Bernard se paye la gratuité proposée par Jean-Michel Aulas

    Payre partagera la conduite de la campagne avec Lise Deshautel, ex-membre du cabinet du président, qui avait quitté ses fonctions en octobre. Ensemble, ils formeront le noyau opérationnel chargé de coordonner messages, déplacements et relations avec les partenaires de la majorité.

    Spécialiste des questions de logement, Renaud Payre pilote notamment la rénovation thermique, le logement social et la Politique de la Ville. Avant son entrée à la Métropole, il dirigeait l’Institut d’études politiques de Lyon, de 2016 à 2021. Sa maîtrise des dossiers et son ancrage politique en font un atout pour Bruno Bernard, qui entend défendre le bilan écologiste et préparer une campagne que tous annoncent déjà très disputée, face notamment à la candidate de droite Véronique Sarselli, officiellement soutenue depuis peu par Jean-Michel Aulas dans la course à la métropole de Lyon en 2026.

    A lire aussi : Municipales 2026 : "Voix commune !" rejoint officiellement les écologistes

    à lire également
    Tarare : un sexagénaire meurt en chutant de son toit

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Renaud Payre est vice-président de la Métropole chargé du logement. Il donne sa vision de la conjoncture et les solutions qu’il envisage.
    Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard choisit Renaud Payre pour piloter sa campagne 09:19
    Tarare : un sexagénaire meurt en chutant de son toit 08:44
    PFAS au sud de Lyon : la préfecture confirme la nette baisse des rejets d’Arkema et Daikin 08:28
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air se dégrade ce lundi 8 décembre 08:08
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:45
    d'heure en heure
    L'OL se rate à Lorient et voit le podium s'éloigner 07:27
    Un 8 décembre lumineux et très doux à Lyon, jusqu'à 15 degrés attendus 07:14
    Eugénie Guillermin
    "Des apprentis font les béarnaises que leur chef de partie ne sait plus faire" s'étrangle Eugénie Guillermin 07:00
    Thomas Huchon
    Article payant "Le mensonge simplifie. Il explique facilement" analyse Thomas Huchon 07/12/25
    cheval cadre noir de Saumur
    La Cadre noir fête ses 200 : le livre-évènement 07/12/25
    Vue de Lyon
    Le retour du soleil en début de semaine à Lyon 07/12/25
    montagne neige ski
    Article payant Lits “froids” : les stations de ski ont chaud aux fesses 07/12/25
    laboratoire
    Article payant Lyon à la pointe face aux virus de demain 07/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut