Renaud Payre est vice-président de la Métropole chargé du logement. Il donne sa vision de la conjoncture et les solutions qu’il envisage.

Tout juste candidat à sa succession, le président écologiste de la Métropole de Lyon a désigné Renaud Payre, son 3ᵉ vice-président chargé de l’habitat, comme directeur de campagne.

La campagne métropolitaine s’organise déjà en coulisses et Bruno Bernard, qui a annoncé officiellement briguer un second mandat il y a tout juste une semaine, a choisi son directeur de campagne. Selon la newsletter L’Arrière-Cour, c’est Renaud Payre, l’un de ses plus proches collaborateurs, qui prendra en main la stratégie politique du candidat sortant.

Une décision logique et un choix de continuité tant l’universitaire, ancien directeur de Science Po Lyon, devenu vice-président en 2020 chargé de l'habitat, est une figure structurante de la majorité.

A lire aussi : TCL : à Lyon, Bruno Bernard se paye la gratuité proposée par Jean-Michel Aulas

Payre partagera la conduite de la campagne avec Lise Deshautel, ex-membre du cabinet du président, qui avait quitté ses fonctions en octobre. Ensemble, ils formeront le noyau opérationnel chargé de coordonner messages, déplacements et relations avec les partenaires de la majorité.

Spécialiste des questions de logement, Renaud Payre pilote notamment la rénovation thermique, le logement social et la Politique de la Ville. Avant son entrée à la Métropole, il dirigeait l’Institut d’études politiques de Lyon, de 2016 à 2021. Sa maîtrise des dossiers et son ancrage politique en font un atout pour Bruno Bernard, qui entend défendre le bilan écologiste et préparer une campagne que tous annoncent déjà très disputée, face notamment à la candidate de droite Véronique Sarselli, officiellement soutenue depuis peu par Jean-Michel Aulas dans la course à la métropole de Lyon en 2026.

A lire aussi : Municipales 2026 : "Voix commune !" rejoint officiellement les écologistes