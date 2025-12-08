Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Tarare : un sexagénaire meurt en chutant de son toit

  • par La Rédaction

    • Un homme d’une soixantaine d’années est décédé dimanche 7 décembre après avoir chuté d’environ huit mètres à travers la toiture de son habitation, route de Feurs.

    Un tragique accident s’est produit dimanche matin à Tarare. Selon nos confrères du Progrès, c'est en montant sur le toit de sa maison pour déposer de la nourriture à des chats errants, qu'un habitant sexagénaire a traversé la couverture. La chute, estimée à huit mètres, s’est révélée fatale.

    Pompiers, SAMU et hélicoptère ont été mobilisés en urgence, mais les secours n’ont pas réussi à ranimer la victime, décédée peu après l’accident. Une enquête doit préciser les circonstances exactes du drame.

    à lire également
    Renaud Payre est vice-président de la Métropole chargé du logement. Il donne sa vision de la conjoncture et les solutions qu’il envisage.
    Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard choisit Renaud Payre pour piloter sa campagne

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Renaud Payre est vice-président de la Métropole chargé du logement. Il donne sa vision de la conjoncture et les solutions qu’il envisage.
    Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard choisit Renaud Payre pour piloter sa campagne 09:19
    Tarare : un sexagénaire meurt en chutant de son toit 08:44
    PFAS au sud de Lyon : la préfecture confirme la nette baisse des rejets d’Arkema et Daikin 08:28
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air se dégrade ce lundi 8 décembre 08:08
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:45
    d'heure en heure
    L'OL se rate à Lorient et voit le podium s'éloigner 07:27
    Un 8 décembre lumineux et très doux à Lyon, jusqu'à 15 degrés attendus 07:14
    Eugénie Guillermin
    "Des apprentis font les béarnaises que leur chef de partie ne sait plus faire" s'étrangle Eugénie Guillermin 07:00
    Vue de Lyon
    Le retour du soleil en début de semaine à Lyon 07/12/25
    Thomas Huchon
    Article payant "Le mensonge simplifie. Il explique facilement" analyse Thomas Huchon 07/12/25
    cheval cadre noir de Saumur
    La Cadre noir fête ses 200 : le livre-évènement 07/12/25
    montagne neige ski
    Article payant Lits “froids” : les stations de ski ont chaud aux fesses 07/12/25
    laboratoire
    Article payant Lyon à la pointe face aux virus de demain 07/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut