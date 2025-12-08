Tarare : un sexagénaire meurt en chutant de son toit

Un homme d’une soixantaine d’années est décédé dimanche 7 décembre après avoir chuté d’environ huit mètres à travers la toiture de son habitation, route de Feurs.

Un tragique accident s’est produit dimanche matin à Tarare. Selon nos confrères du Progrès, c'est en montant sur le toit de sa maison pour déposer de la nourriture à des chats errants, qu'un habitant sexagénaire a traversé la couverture. La chute, estimée à huit mètres, s’est révélée fatale.

Pompiers, SAMU et hélicoptère ont été mobilisés en urgence, mais les secours n’ont pas réussi à ranimer la victime, décédée peu après l’accident. Une enquête doit préciser les circonstances exactes du drame.