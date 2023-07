Quatre jours après le violent incendie qui a ravagé un immeuble de Villeurbanne dans la nuit de mercredi à jeudi, lors de violences urbaines, trois personnes ont été placées en garde à vue.

Visé par des tirs de mortiers dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 juin, un immeuble de Villeurbanne en partie calciné, boulevard Honoré de Balzac, atteste de la première nuit d’émeutes survenues dans la Métropole de Lyon après la mort de Nahel, un jeune tué par un policier à Nanterre. Au lendemain du sinistre, Wafa, une résidente du dernier étage de cet immeuble de sept niveaux nous avait confié avoir eu "la peur de [sa] vie".

Lire aussi :

Selon plusieurs témoins des minutes qui ont précédé l’incendie, aux alentours de minuit, une bande de "très jeunes garçons" a tiré pendant de longues minutes des mortiers d'artifice dans le ciel, depuis la place de la Reconnaissance, à la limite entre le quartier de Montchat dans le 3e arrondissement de Lyon et la commune de Villeurbanne. Une mère de famille était alors sortie sur son balcon pour demander aux quelques jeunes, entre 3 et 5 selon les témoins avec qui nous avions pu échanger, d'arrêter de tirer ces mortiers. "Là ils lui ont répondu : 'ferme ta gueule' [sic] et ont commencé à viser son appartement avec les feux d'artifice" racontait Lino, un autre habitant de l’immeuble.

Trois suspects majeurs

Dans un communiqué envoyé à la presse dimanche soir, le parquet de Lyon révèle que trois personnes majeures ont été interpellées dans le cadre de cette affaire. Deux d’entre elles sont suspectées d’avoir "lancé les mortiers sur l’immeuble et, pour la troisième, d’avoir fourni lesdits mortiers", précise-t-on de même source. Dimanche, elles étaient encore en cours de déferrement, alors que le parquet a requis des mandats de dépôt à leur encontre.

A lire aussi : Nuit d'émeutes dans la métropole de Lyon après la mort de Nahel