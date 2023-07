La nuit de dimanche à lundi à été plus calme que les précédentes sur le front des violences urbaines dans la Métropole de Lyon. Six personnes ont été placées en garde à vue.

Après quatre nuits de violences urbaines à travers la Métropole de Lyon, lors desquelles de nombreuses dégradations et des affrontements entre émeutiers et forces de l’ordre ont été enregistrés, la nuit a été "très calme" glisse-t-on ce matin du côté de la préfecture du Rhône. Quelques feux de véhicules ont encore été enregistrés par endroits, notamment du côté de Givors rapportent nos confrères du Progrès, mais il n’y aurait pas vraiment eu de "points chaud" à travers l’agglomération.

Six personnes placées en garde à vue

Les quelques "groupes résiduels" qui ont tenté de se former pour en découdre avec les forces de l’ordre auraient été "rapidement dispersés" assurent les services de l’État. Au total, six personnes ont été placées en garde à vue au cours de la soirée, pour rébellion, détention de stupéfiants ou encore outrage. Bien loin du nombre d’interpellations enregistré ces derniers jours, 29 gardés à vue dans la nuit du 1er au 2 juillet et 99 dans la nuit du 29 juin au 1er juillet.

Vrai retour au calme ou simple accalmie ? Les prochaines nuits le diront. En attendant, plusieurs émeutiers arrêtés au cours des derniers jours seront jugés lundi 3 et mardi 4 juillet à Lyon. Trois majeurs doivent notamment être déférés ce lundi, avant leur jugement en comparution immédiate cet après-midi. Mardi, ce ne sont pas moins de 19 personnes qui seront présentées devant le tribunal en vue d’une comparution immédiate pour des violences commises dans la nuit du 29 juin au 1er juillet.

