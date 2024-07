A quatre jours du deuxième tour des élections législatives 2024 on connaît officiellement l'identité des candidats ayant volontairement jeté l'éponge après le 1er tour pour faire barrage au Rassemblement National.

Ça aura été l'un des enjeux de cet entre deux tours. Si la plupart des partis politiques ont appelé, au niveau national, leurs candidats arrivés en troisième position à se désister pour faire barrage au Rassemblement National, dans le département du Rhône, deux hommes et deux femmes ont ainsi volontairement jeté l'éponge avant le deuxième tour qui se tiendra ce dimanche 7 juillet.

Dans la 9e circonscription, Jean-Henri Soumireu-Lartigue avait rapidement annoncé après les résultats du premier tour se retirer de la course au profit du sortant des Républicains, Alexandre Portier. Le candidat du Parti Socialiste qui concourait au sein du Nouveau Front Populaire avait récolté 23,25% des votes au premier tour, loin derrière Patrick Louis, candidat RN arrivé en tête avec 35,41%.

Dans la 10e circonscription, Florence Perrin s'est également retirée d'elle-même pour ce deuxième tour, ce qui devrait permettre à Thomas Gassiloud, député sortant de la majorité présidentielle, de remporter le deuxième tour face à la candidate du RN, Cécile Patout. Perrin avait récolté 23,64% des voix dimanche dernier.

Dans la 11e circonscription c'est globalement le même scénario qui a poussé Abdel Yousfi, candidat PCF au sein du Nouveau Front Populaire à se désister pour faire barrage au Rassemblement National. Le communiste était arrivé derrière Alexandre Humbert Dupalais (RN) et Jean-Luc Fugit (Ensemble).

Un désistement de dernière minute dans la 8e circo

Dans la 13e circonscription, c'est la députée sortante, Sarah Tanzilli, qui appartenait à la majorité présidentielle, qui a décidé de se retirer pour éviter de voir sa circonscription tomber aux mains du RN. La députée était arrivée en troisième position derrière Tiffany Joncour (RN) et Victor Prandt (Nouveau Front Populaire).

Enfin, le dernier désistement est venu, un peu à la surprise générale et alors qu'on ne l'attendait plus, de la 8e circonscription. Dominique Despras (MoDem) a annoncé ce mardi soir retirer sa candidature pour le second tour dans une circo qui semblait devoir passer par une quadrangulaire très favorable au Rassemblement National. Le candidat de la majorité présidentielle était arrivé en troisième position derrière Jonathan Gery (RN) et Anne Reymbaut (PS / Nouveau Front Populaire). La sortante Nathalie Serre (LR), pourtant 4e après le premier tour, n'a pas souhaité se désister dans cette circonscription.

Hormis dans cette 8e circonscription qui s'annonce toujours indécise au sein d'une triangulaire, ces cinq désistements dans le Rhône devraient permettre de faire battre les candidats d'extrême droite dimanche au soir du second tour des législatives 2024.