Jusqu'au 9 mai prochain, le réseau TCL connaîtra de longues périodes de travaux. On vous résume les perturbations à prévoir dans les semaines et mois prochains.

Les travaux qui doivent permettre le prolongement du tramway T6 et la création de la future ligne T9 occasionneront quelques modifications sur le trafic du réseau TCL jusqu'au 9 mai prochain. Vous l'avez peut-être déjà remarqué : les lignes T3, T7 et Rhônexpress ne circulent plus la nuit depuis la semaine passée.

Enfin, comme évoqué en janvier, les trois lignes (Rhônexpress, tramways T3 et T7) seront totalement interrompues du 19 avril au 9 mai. Une fois encore, des bus relais assureront la continuité des déplacements au départ de la station Vaulx-en-Velin/La Soie, accessible avec le métro A.

On fait le point sur les perturbations à prévoir prochainement sur le réseau TCL.

Des travaux et modifications sur la ligne T3

Jusqu'au 21 février, la ligne T3 ne circule plus à partir de 20h30. Les bus relais du réseau TCL desservent les stations de Gart Part-Dieu Villette à Meyzieu Z.I et inversement. Une fois cette date passée, le retour à la normale ne durera qu'un temps.

En effet, du 24 février au 18 avril, la ligne circulera uniquement entre Vaulx-en-Velin et Meyzieu et les stations de Gare Part-Dieu à Bel Air Les Brosses ne seront plus desservies. Des bus relais seront proposés et la ligne de métro A renforcée.

La ligne T7 aussi impactée

Comme pour la ligne T3, celle du tramway T7 ne circule plus à partir de 20h30. cette situation se prolongera jusqu'au 21 février également. Les bus relais du T3, qui desservent les arrêts de Vaulx-en-Velin La Soie à Décines Esplanade, peuvent être une option.

Du 24 février au 18 avril, plusieurs interruptions identiques en soirée seront prévues (voir calendrier TCL). Des bus relais seront mis en place sur la ligne T3.

Le trafic du Rhônexpress perturbé

Du 18 au 21 février, le Rhônexpress lui aussi ne circule plus à partir de 20h30. Là aussi, les usagers sont invités à se rendre à Vaulx-en-Velin/La Soie en bus relais ou en métro A où seront mis en place des bus relais jusqu'à l'aéroport Lyon Saint-Exupéry, dans les deux sens.

Sur la période du 24 février au 18 avril, la ligne Rhônexpress circulera seulement entre Vaulx-en-Velin et l'aéroport de Lyon. Des interruptions totales à partir de 20h30 sont à prévoir certains soirs (voir calendrier TCL). Les mêmes bus relais seront mis en place.

