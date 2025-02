Lyon : deux nouvelles stations inaugurées sur les lignes T3 et T7

Lundi 17 février, les nouvelles dessertes "Décines Roosvelt" et "Meyzieu lycée Colonel Beltrame" ont été inaugurées sur les lignes T3 et T7. Celles-ci permettent l'accès à des points attractifs de la Métropole de Lyon.

Après plus de cinq mois de travaux, les lignes de tramway T3 et T7 accueillent désormais deux nouvelles stations : Décines Roosvelt et Meyzieu lycée Colonel Beltrame. Inaugurées lundi 17 février, celles-ci permettent de desservir des territoires denses et en pleine expansion : "La mise en service des ces deux nouvelles stations répond aux enjeux de mobilités locales en accompagnant le développement économique et urbains des communes", s’est félicité le président de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités Bruno Bernard.

Ce sont donc deux nouvelles dessertes, longues de 42 mètres et entièrement accessibles aux personnes à mobilités réduites, qui sont implantées sur les communes de Meyzieu et Décines-Charpieu. Le coût total des opérations s'élève à 3 millions d'euros.

Bruno Bernard et Christophe Quiniou présents à l'inauguration des nouvelles dessertes.

De nouvelles zones attractives plus accessibles

Ces deux nouvelles stations permettent l'accès à plusieurs zones attractives clés. La station de Meyzieu permet d'atteindre le récent lycée Colonel Bertrame, le centre aquatique Les Vagues, ainsi que le centre-ville et les quartiers de la Jacquière et des Plantées. Un arrêt "nécessaire" selon le maire de la ville Christophe Quiniou. Du fait de la création de l'établissement scolaire voisin en 2023, accueillant près de 1 800 élèves.

De son côté, la station de Décines dessert le futur quartier D-Side, un projet urbain qui prévoit d'accueillir plusieurs bâtiments, dont un pôle médicosocial et des logements : "L'accessibilité par les transports en commun est une condition de réussite du nouveau quartier", affirme Bruno Bernard. En reliant le quartier de la Part-Dieu à la nouvelle station Décines Roosvelt en quinze minutes, la ligne T3 et son nouvel arrêt, permettent également de faciliter les trajets domicile-travail aux travailleurs.

Horizon printemps 2025

En parallèle, les travaux se poursuivent à Chassieu où se tiendra prochainement la nouvelle station du T5 "Chassieu ZAC du Chêne". Une ligne reliant Grange-Blanche à Eurexpo réalisant près de 8 000 trajets par jour : "La nouvelle station Chassieu ZAC du Chêne permettra de répondre aux besoins du personnel du nord de la ZAC tout en renforçant le maillage sur le secteur", explique Bruno Bernard.

Autre projet au programme, l'allongement de la ligne T3 jusqu'à Crémieux. Une idée de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, nécessitant malgré tout "un travail plus efficace avec la Région", selon Bruno Bernard. Ce dernier rappelant que : "La priorité est de continuer à améliorer les déplacements des habitants de la Métropole."

Lire aussi : Trois nouvelles stations de tram vont voir le jour sur le réseau TCL de la Métropole de Lyon