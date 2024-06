Les travaux d'aménagements de la rue Garibaldi (Lyon 3e/7e), entrent dans une nouvelle phase avec le comblement de la trémie Félix-Faure/Gambetta jusqu'à l'automne.

La première étape des travaux d'aménagements la rue Garibaldi, axe majeur de la circulation de la ville de Lyon à cheval entre les 3e et 7e arrondissements, commencent au mois de juin 2024. Cette première phase de travaux consiste, comme l'indique la Métropole dans un communiqué, "à mettre à niveau la chaussée avec 15 000 mètres carrés de matériaux de remblai". La circulation automobile est maintenue sur les deux côtés de la route. Seul le tunnel du métro D est coupé, la Métropole assurant que "le métro ne sera jamais impacté par ces travaux".

Enjeu majeur : maintenir la circulation pendant les travaux

Sous maîtrise d'ouvrage de la Métropole de Lyon, "ces travaux s'inscrivent dans un contexte urbain dense, avec plusieurs défis techniques à relever". Plusieurs contraintes sont à noter : la présence de nappes phréatiques de faible profondeur et le passage du métro D.

Un des enjeux majeurs, maintenir la circulation pendant toute la durée des travaux. La Métropole garantit que les emprises du chantier sont définis de manière à "optimiser l'espace public et maintenir les circulations", tout en "s'assurant de la sécurité des différents usagers".

Plantation de 156 arbres

"Le projet Garibaldi, c'est l'amélioration du cadre de vie, qui s’inscrit dans un grand projet de réhabilitation", affirme Fanny Dubot, maire du 7e arrondissement de Lyon. Elle ajoute : "On nous demande beaucoup quand est-ce que l'on va poursuivre les travaux de Garibaldi, et bien c'est maintenant !".

L'environnement est un sujet phare de ce projet, la Métropole de Lyon s'engage à une construction respectueuse, notamment par la limite de l'empreinte carbone, en utilisant des matériaux directement issus de chantiers proches, et de matériaux issus de la déconstruction.

La Métropole annonce en parallèle la plantation de 156 arbres sur cet axe, une végétalisation qui devrait permettre, selon le maire de Lyon Grégory Doucet, de "créer des îlots de fraîcheur en période de fortes chaleurs allant jusqu'à 7°C, dans un souci de réchauffement climatique". Un projet d'infiltration de l'eau de pluie sur le béton est également l'un des plans phares du "Projet Garibaldi".

Un coût de 14,5 millions d'euros

Rééquilibrage des différents modes de déplacements, élargissement des trottoirs et des voies cyclables, "un espace public qualitatif et agréable", c'est ce que promet la Métropole de Lyon aux riverains de la rue Garibaldi, 20% seulement de l'axe restant dédié aux voitures. Grégory Doucet annonce que "grâce à ces travaux, on va enfin pouvoir avoir une vie de quartier, enfin avoir une vraie sécurité, l'objectif de ce projet est la fin de l'autoroute urbaine en plein centre-ville".

Le coût total de ces travaux, étendus sur 600 mètres, est de 14,5 millions d'euros (budget d'investissement de la Métropole de Lyon, dont 1,3 million financés par la Ville). Et Bruno Bernard de conclure : "dans deux ans, nous aurons un espace équilibré, végétalisé et partagé". La fin de ces travaux est prévue pour le printemps 2026, y compris pour la deuxième étape d'aménagement qui portera sur les contre-allées de la voie et qui débuteront au printemps 2025, pour une durée de un an.

