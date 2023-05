Le réaménagement de la discorde sur le pont Morand à Lyon

Après deux mois de travaux et 450 000 euros, le réaménagement du pont Morand a pris fin, faisant désormais la part belle aux piétons et cyclistes. Les automobilistes, eux, ne sont pas encore au bout de leur peine.

Un trottoir élargit de 1,80 m à 3,40 m, une piste cyclable agrandie de 2,80 m à 4 m et une voie automobile en moins, depuis quelques semaines le pont Morand offre à ses divers usagers de nouveaux aménagements. Le réaménagement de cet axe reliant le 1er à la place Maréchal-Lyautey aura nécessité un investissement de 450 000 euros de la part de la Métropole de Lyon.

Plus de piétons et de cyclistes, moins de voitures

Un chantier de deux mois "pour partager l'espace public et conforter la marche à pied comme la première des mobilités", insistait ce mercredi 31 mai Valentin Lungenstrass, l’adjoint aux mobilités de la Ville de Lyon, au moment d’inaugurer ces travaux. Une vitrine en quelque sorte de la politique menée par les deux collectivités écologistes qui tendent à réduire la place de la voiture en ville au profit des déplacements piétons et cyclistes. Sur le pont Morand, la Métropole de Lyon avance ainsi que "l’automobile occupait 56% de la voirie sur le pont alors que cette mobilité ne représentait que 37% des déplacements aux heures de pointe". Désormais, la répartition serait de l’ordre de "36% pour les piétons, 27% pour les cyclistes et 37% pour les automobilistes".

"Il est un peu tôt pour faire le bilan, mais pour les piétons c’est extraordinaire, pour les vélos c’est mieux et pour les voitures il faudra naturellement quelques mois d’adaptation pour dresser un bilan" Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon

Le avant/après du pont Morand. (Crédit HJ)

Une évolution réalisée non sans critiques de la part des élus du 6e, absents de cette inauguration, "pour marquer le coup du fait que l’on n’ait pas été associé au projet et concerté", explique Marc Augoyard, l’élu en charge des mobilités dans l’arrondissement. "Le projet aurait pu être encore amélioré si cela avait été le cas", insiste l’élu, qui aurait souhaité que soit étudiée la construction d’une passerelle réservée aux piétons, à côté de l’ouvrage à l’intérieur duquel passe le métro A. interrogé sur cette absence, Bruno Bernard, a dit "regretter" cette absence des élus du 6e, ajoutant "je ne sais pas si mettre 10 millions d’euros pour faire une passerelle ici aurait été pertinent".

"Sur le pont Lafayette il y aura un travail en commun, mais le pont Morand ça reste une tache noire dans le bilan du travail collectif de la Métropole de Lyon" Marc Augoyard, élu en charge des mobilités dans le 6e

Concernant le pont Lafayette qui doit lui aussi faire l’objet d’un réaménagement à partir du 5 juin, les tensions entre les élus de droite et la majorité écologiste semblent cette fois s’être un peu apaisées. Les élus du 2e et du 6e arrondissement ont notamment été conviés par Fabien Bagnon pour échanger sur le sujet. "Lorsque l’on est informé et associé et que l’on discute nous ne sommes pas des dogmatiques. On regarde ce qui est proposé, ce qui est le plus efficace et ce qu’il est nécessaire de faire. Il n’y a pas de levée de boucliers quand on travaille, l’idée est d’apporter la meilleure réponse aux problèmes qui se posent aux Lyonnais", souligne Marc Augoyard.

Les automobilistes pas au bout de leurs peines

Les travaux qui nécessiteront la fermeture du pont aux automobilistes à partir du 12 juin, jusqu’à fin août, verront la suppression d’une voie de circulation dans le sens Est-Ouest, pour maintenir les deux voies réservées aux bus tout en libérant l'espace nécessaire à la création des deux voies cyclables. Un projet qui semble cette fois "cohérent" du côté de la droite. "Le pont Lafayette est très utilisé par les vélos et la situation actuelle est tout sauf satisfaisante, les cyclistes sont obligés de slalomer entre les candélabres et les piétons, les piétons ne sont pas très sécurisés…", reconnaît le conseiller du maire du 6e Pascal Blach, qui reste toutefois prudent sur le report du trafic automobile avec la disparition de cette voie.

Le pont Lafayette sera réaménagé à Lyon.

Au moins temporairement, le temps des travaux, une partie du trafic du pont Lafayette devrait se reporter sur le pont Morand fraîchement réaménagé, au risque de créer quelques engorgements. Reste à savoir si ces derniers disparaîtront à l’issue des travaux, lorsque chaque pont aura perdu une voie de circulation au profit des piétons et des cyclistes. Un bilan devrait notamment être dressé par la Métropole à l’automne concernant l’impact du réaménagement sur les automobilistes.

