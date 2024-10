Trail des Coursières 2025 : les inscriptions sont lancées

Les inscriptions sont lancées pour le Trail hivernal des Coursières, un gros morceau de début de saison pour les fortiches (et les très motivés).

Les Coursières, dans les monts du lyonnais, sont bien connues des coureurs de trail de la région. Leur beauté rurale et leur technicité font que chaque année, le dossards s'envolent comme des petits pains.

Coursier, ière, s.v. : "terme en usage dans certaines parties du sud-est de la France, pour désigner un sentier qui coupe à travers champs ou le long des flancs d’une montagne, et raccourcit ainsi les courses qu’on serait obligé de faire par le grand chemin."

Les Coursières se déroulent en deux temps.

Trail Hivernal des Coursières - dimanche 12 janvier 2025 - ­2 épreuves /

D'abord, en tout début d'année, après les agapes de Noël, avec deux courses qui serpentent dans les communes des Monts du Lyonnais, en passant notamment par Saint-Martin-en-Haut, Sainte-Catherine, Larajasse ou encore Saint-André-la-Côte.

- Le 33 km - 1 300 m D+

- Le 16 km - 500 m D+

Un incontournable pour bien commencer la saison, mais qui demande de sortir de sa zone de confort hivernale. Un gros morceau, succession de belles montées et de descentes un brin techniques , qui exigent de relancer sans cesse et donc demande une certaine maîtrise de la gestion de l'effort.Un terrain de jeu dans une nature rurale et préservée.

Le nombre de places est limité à 850 coureurs sur chaque course. L'organisation précise qu'à ce jour, presque 1000 coureurs sont déjà inscrits.

Ultra-Trail des Coursières - samedi 10 mai 2025­ - 5 épreuves :

Et puis, dans un second temps, il y a le festival de printemps des Coursières avec cinq épreuves allant de l'ultra au trail découverte pour les plus 6- 15 ans.

Depuis 2022, l'Ultra Trail des Coursières, très prisé des coureurs, s'est taillé une solide réputation dans le milieu des trailers.

Le terrain de jeu ? La campagne française autour de 1 000 mètres d'altitude. Des bois, des prairies, des terres labourables, des chemins traversant des hameaux et des fermes isolées, quelques sommets boisés où affleurent d'imposant rochers. Et des mégalithes, parsemés ici et là, témoins d'un cultissime passé druidique, la région étant habitée, jadis, par les Ségusiaves, une population celtique occupant le bassin de la Loire.

Cerise sur la gâteau, l’Ultra-Trail des Coursières 2025 est de nouveau qualificatif pour la Western States Endurance Run 100 2026. Les finishers de l’ultra seront donc qualifiés pour le tirage au sort de cette course prestigieuse.

- L'Ultra-Trail des Coursières 104 km - 4 200m D+ - 4 points ITRA - UTMB Index 100K - Qualificatif Western States 2026.

Nouveauté 2025 : une formule "pacer" pour permettre à ceux qui le souhaitent de partager l'expérience à 2.

- Le Trail des Coursières 50 km - 1 900m D+ - 2 points ITRA - UTMB Index 50K

- Le 24km des Coursières - 820 m D+ - 1 points ITRA - UTMB Index 25K

- Le 12km des Coursières - 410 m D+

- Les P'tites Coursières de 6 à 15 ans (1 km, 2 km et 3 km)

