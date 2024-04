Ultra Trail des Coursières : vers l'UTMB, la Western States, l'infini et au-delà

Depuis 2022, l'Ultra Trail des Coursières, très prisé des coureurs, s'est taillé une solide réputation dans le milieu des trailers.

La première épreuve des "Coursières", au coeur des monts du Lyonnais, a eu lieu en 2002, sur une distance de 49 km. Un format assez révolutionnaire à l’époque où le trail débutait (l'UTMB, la cathédrale du trail n'a commencé qu'en 2003). Le premier ultra des Coursières, dépassant les 100 km, est organisé six ans plus tard. En 2009, une version hivernale fait son apparition au mois de janvier. Depuis se sont ajoutées d'autres formats pour satisfaire au plus grand nombre.

Il suffit de regarder les chiffres d'inscription : en 2017, 800 coureurs étaient sur la ligne de départ, ils sont 1 900 inscrits cette année pour le week-end du 18 et 19 mai.

L'ADN de l'association organisatrice, c'est son esprit convivial, et à la fois très pro, qui infuse, ce mariage entre un esprit compétition et des valeurs simples et accueillantes.

"Les Coursières", comme on les appelle dans le milieu, c'est "une course authentique, à taille humaine" a bien résumé le magazine spécialisé Nature Trail.

Au fil des années, eu au fur et à mesure que le trail a gagné ses galons (lire "le business ascensionnel du trail"), l'Ultra Trail des Coursières a vu ses ailes pousser. Aux quatre courses de l'édition 2017 (103 km, 47 km solo, 47 km relais et City Trail), se sont greffées deux autres formats : un 24 km et les P'tites Coursières (1 km, 2 km et 3 km) pour les 6 à 15 ans.

Coursier, ière, s.v. : "terme en usage dans certaines parties du sud-est de la France, pour désigner un sentier qui coupe à travers champs ou le long des flancs d’une montagne, et raccourcit ainsi les courses qu’on serait obligé de faire par le grand chemin."

(Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle (1869), t. 5, p. 384d.)

Certification UTMB, qualificatif Western States

Le fait que l'Ultra Trail des Coursières est certifié UTMB Index n'est pas non plus étranger à cette notoriété.

Une course UTMB Index permet aux coureurs d'actualiser leur UTMB Index dans la catégorie correspondante (20K, 50K, 100K ou 100M) et de bénéficier de conditions d’accès privilégiées aux courses des UTMB World Series Events ou Majors, pour acquérir des running stones et participer à la loterie permettant d' accéder aux UTMB World Series Finals (UTMB, CCC, OCC).

Cerise sur la gâteau, l’Ultra-Trail des Coursières 2024 est qualificatif pour la Western States Endurance Run 100 2025. Les finishers de l’ultra seront donc qualifiés pour le tirage au sort de cette course prestigieuse.

Le terrain de jeu ? La campagne française autour de 1 000 mètres d'altitude. Des bois, des prairies, des terres labourables, des chemins traversant des hameaux et des fermes isolées, quelques sommets boisés où affleurent d'imposant rochers. Et des mégalithes, parsemés ici et là, témoins d'un cultissime passé druidique, la région étant habitée, jadis, par les Ségusiaves, une population celtique occupant le bassin de la Loire.

Bref, en quelques mots, le terrain de jeu des Coursières : une nature rurale et préservée

Les formats proposés par de l'Ultra Trail des Coursières 2024



- L'Ultra-Trail des Coursières - 104km / 4200m D+ - 4 points ITRA - Départ à 5h00 le samedi 18 mai 2024

- Le Trail des Coursières - 50km / 1900m D+ - 3 points ITRA - Départ à 11h00 le samedi 18 mai 2024

- Le 24km des Coursières - 24km / 820m D+ - 1 point ITRA - Départ à 16h00 le samedi 18 mai 2024

- Le City Trail Coursières - 12km / 410m D+ - Départ à 16h00 le samedi 18 mai 2024

- Les P'tites Coursières - courses enfants 6 à 15 ans - 1km / 2km / 3km - Départ à 9h15/9h30/9h45 le samedi 18 mai 2024.



> Inscriptions en ligne ici.

Vue générale des parcours et profils de l'Ultra Trail des Coursières 2024

(tous les parcours ont été revus)