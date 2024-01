Jamais le Graal des ultra trails n'avait enregistré autant d'inscriptions. Une édition qui promet d'être "historique" selon l'organisation, malgré le vent de polémique soufflé par la superstar de la discipline Kilian Jornet.

La superstar du trail, l'Espagnol Kilian Jornet, et l'une de ses figures américaines Zach Miller, avaient appelé, en souterrain, à un boycott de l'UTMB (Ultra-Trail du Mont Blanc) 2024, vitrine mondiale de la discipline.

C'est le coach britannique Martin Cox qui avait révélé le long mail, envoyé le 9 janvier dernier au gratin des coureurs élites d'ultra-trail, par les deux coureurs les enjoignant de ne pas courir l'UTMB - dont le premier l'a remporté quatre fois (2008, 2009, 2011, 2022) et le second a pris la 2e place en 2023.

"Nous vous écrivons pour savoir si vous seriez intéressés par un engagement mutuel dans une course autre que l'UTMB cette année (...) Ce serait la meilleure façon de communiquer notre mécontentement et d'exercer une certaine pression (...) L'absence des quinze premiers coureurs masculins et féminins sur la ligne de départ de l'UTMB en dirait long."

En d'autres termes, de boycotter l'UTMB qui se déroulera du lundi 26 août au dimanche 1er septembre, à Chamonix.

Le "Je vous ai compris" de l'UTMB

Selon le duo, "la direction actuelle de l'UTMB, le groupe UTMB et Ironman (participation minoritaire dans UTMB Group, NDlR) nous inquiète. Il y a une multitude de choses que nous pourrions citer qui nous préoccupent, mais l'essentiel est que nous pensons qu'ils ne se gèrent pas et ne gèrent pas leur(s) événement(s) d'une manière qui soit dans le meilleur intérêt du sport et des ses pratiquants." Avant de poursuivre : "Nous comprenons que l'espace de course est une entreprise et nous sommes d'accord pour que l'organisation gagne de l'argent. Cependant, nous pensons qu'il y a un moyen de le faire sans traiter les gens mal et sans écraser tous ceux qui se mettent en travers de votre chemin. En d'autres termes, nous voulons qu'ils gèrent bien leur entreprise. Nous voulons qu'ils soient prévenants. Nous voulons qu'ils ne se demandent pas seulement "que pouvons-nous faire pour notre bien", mais aussi "que pouvons-nous faire pour améliorer le sport du trail running dans son ensemble"".

Le 23 janvier, la direction de l'UTMB, le duo Jornet-Miller et des représentants de la PTRA (Pro Trail Runners Association, créée à l'initiative de Kilian Jornet, NdlR) ont pu discuter ensemble.

"Zach Miller et Kilian Jornet ont tenu à préciser que l’email privé révélé par la presse ne se voulait pas malveillant vis-à-vis de l’UTMB (...), que cet email n’avait pas vocation à se retrouver révélé publiquement, par le biais des réseaux sociaux (...) qu’ils n’avaient pas appelé au boycott de l’UTMB, comme cela a été interprété à tort par certains médias", détaillait un communiqué de la course envoyé dans la foulée.

"Les représentants UTMB comprennent que ce développement très rapide a pu créer des incompréhensions, voire des inquiétudes auprès de certains publics ou territoires. Certains exemples ont été mentionnés en particulier, et les représentants d’UTMB Group ont pu expliquer les circonstances dans lesquelles ces événements ont été incorporés dans le calendrier UTMB World Series, ou en sont sortis", poursuit le communiqué, avant d'ajouter : "Les représentants d’UTMB Group ont pris acte de leurs observations et leur ont assuré de leur volonté de s’améliorer sur ce point."

Inscriptions records à l'UTMB 2024

Mercredi 31 janvier, l'organisation faisait état, par communiqué de presse, d'inscriptions "records", annonçant une "édition 2024 historique", en dépit des polémiques des derniers jours sur l'ultra-trail le plus mythique de la planète.

Pour l'édition 2024, l'organisation enregistre une hausse de 34% des inscrits au tirage au sort pour les courses UTMB, CCC et OCC par rapport à 2023.

"Une demande 2 à 3 fois plus élevée que la capacité maximale." Ainsi, pen comparaison à 2023, l'UTMB enregistre une hausse de préinscrits de 30% avec 7 200 préinscriptions, la demande pour la CCC augmente de 22% avec 5 400 préinscriptions, et l'OCC connaît une augmentation spectaculaire de 52% avec 6 500 préinscriptions.

Concernant les élites, ils sont déjà 487 à avoir confirmé leur participation, dont 78 Top Elites. "Le niveau de compétition promet d'être exceptionnellement élevé. Parmi les inscrits à ce jour, 15 hommes avec un UTMB Index dépassant 908 et 15 femmes excédant 770, certains atteignant même un score impressionnant de plus de 800."

Chiffres clés UTMB 2024



Les taux de remplissage par course :



- UTMB 7200 demandes pour 2 300 places

- CCC 5400 demandes pour 1 900 places

- OCC 6500 demandes pour 1 200 places

- PTL sélection sur dossier – les 300 places ont été attribuées

- MCC - 1000 places, complète en 24h

- ETC – 1500 places, complète en une semaine

- Il reste 10% de places disponibles TDS



Les 15 nationalités les mieux représentées :



France

Espagne

Italie

Royaume-Uni

Etats-Unis

Chine

Suisse

Allemagne

Hong-Kong

Belgique

Argentine

Brésil

Pologne

Australie

Thaïlande

Japon

