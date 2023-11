Tourisme en hiver : le Jura, notre escapade coup de cœur !

Bien qu’il ne soit distant que d’une heure trente de Lyon, le Jura a su rester une destination confidentielle, encore épargnée par le tourisme de masse. Un véritable havre de paix au naturel, idéal pour des vacances en douceur.

Portrait : Stéphane Godin, photographe

“Ce que j’aime dans le Jura, c’est sa dimension humaine, avec une grande diversité de paysages : énormément de forêts, des lacs, des cascades, des crêtes, des paysages nordiques et une vue magnifique.” Stéphane Godin sait de quoi il parle : il est photographe.

Après avoir vadrouillé dans les Alpes et aux quatre coins du monde, il est revenu poser ses valises dans son Jura natal. Chaque hiver, il chausse ses skis de rando pour aller admirer le lever de soleil et prendre quelques clichés de paysages jurassiens dont il ne se lasse pas. “Parfois, le matin, on ne voit plus que les Alpes qui dépassent des nuages, c’est une ambiance magnifique que je n’ai retrouvée que dans le Jura”, précise-t-il.

Ce qui fait le caractère unique du Jura, c’est avant tout ses grands espaces de nature préservée. Pour les découvrir, aventurons-nous dans le parc naturel régional du Haut-Jura, qui s’étend sur 178 000 hectares le long de la frontière suisse.

Les Hautes-Combes © www.stephane-godin.com/Jura Tourisme

Liberté à perte de vue

Commençons par le sud, où les Hautes-Combes dévoilent leur beauté envoûtante, à plus de 1 100 mètres d’altitude. “C’est un paysage unique, avec de grands espaces dégagés, des fermes isolées et des combes vallonnées qui donnent une impression de liberté”, décrit Stéphane Godin.

À découvrir en ski de fond, en raquettes ou pourquoi pas en traîneau tiré par des chiens, au départ d’une des charmantes stations villages locales : Lajoux, Septmoncel-les-Molunes, Les Moussières, Bellecombe, La Pesse ou Les Bouchoux. Là-bas, les paisibles forêts de résineux sont une véritable invitation à tester les pistes de ski de fond ou de raquettes du site nordique de La Pesse-Les Bouchoux, ou de celui de Lajoux, quelques kilomètres plus loin.

“Lajoux est un petit village magnifique avec une très belle vue sur toute la chaîne de Jura”, précise Stéphane Godin. À 1 165 mètres d’altitude, Lajoux est aussi le plus haut village jurassien. Le spot parfait pour une pause chocolat chaud bien méritée.

Plus d’informations sur saint-claude-haut-jura.com

Chiens de traîneau à Morbier Benjamin Becker / Jura Tourisme

Le charme des stations villages

Au nord de Saint-Claude, les trois stations villages de Morbier, Bellefontaine et Longchaumois s’articulent autour de la commune nouvelle des Hauts-de-Bienne (Morez).

Morbier est un charmant village connu pour ses horloges comtoises et son délicieux fromage du même nom.

Entre Morbier, Bellefontaine et Longchaumois, de nombreuses pistes de ski de fond et de raquettes vous emmèneront à travers les denses forêts de résineux du Risoux et du mont Noir, pour un bain de nature relaxant.

La station des Gentianes, à Morbier, et l’Espace alpin Bellefontaine sont dédiés à l’apprentissage du ski alpin.

Entre les combes et les sapins, des fils neige et une poignée de pistes de difficultés progressives vous permettront d’acquérir les bases en douceur.

Plus d’informations sur haut-jura.com et sur station-lesgentianes.com

Balade en raquettes dans le Grandvaux © Benjamin Becker/Jura Tourisme

Une tradition nordique préservée

À l’ouest, c’est la combe du Grandvaux, son relief doux et ses grands espaces incomparables. Ski, luge, balades en raquettes ou à pied… Au cœur du plateau du Grandvaux, la tradition nordique est restée bien vivace ! Les communes de Nanchez, Saint-Pierre, Saint-Laurent-en-Grandvaux et Le Lac-des-Rouges-Truites ont aménagé des pistes de ski nordique de toutes difficultés, des itinéraires de raquettes et des espaces de luge sécurisés.

Skis aux pieds, partez à la découverte des douces combes jurassiennes, semées d’épicéas et de fermes traditionnelles.

À Prénovel, découvrez la nouvelle tendance de cet hiver : le snowtubing. Cette activité d’origine québécoise consiste à s’asseoir sur une énorme bouée pour de folles glissades. Sensations fortes garanties !

Plus d’informations sur haut-jura-grandvaux.com

Le domaine familial de Champagnole Nozeroy Benjamin Becker / Jura Tourisme

Le ski à hauteur d’enfant

Au nord du Haut-Jura, le secteur Champagnole Nozeroy Jura constitue un domaine familial très calme, qui s’articule autour des stations de Foncine-le-Haut et de la Haute-Joux.

Un paysage doux fait de combes vallonnées et de mignons petits chalets, idéal pour une virée en ski de fond. Foncine-le-Haut est également l’endroit parfait pour s’initier au ski alpin avec deux pistes vertes, une bleue, deux rouges, un téléski et une école de ski : que demander de plus ? Le tout dans une ambiance bienveillante qui rassurera les plus anxieux.

Après quelques gamelles, détendez-vous sur la piste de luge ou bien au chaud devant une fondue au Comté !

Plus d’informations sur cnjtourisme.fr

L’association de l’Espace nordique jurassien (ENJ) est née en 1985 de la volonté des trois associations de ski de fond de l’Ain, du Doubs et du Jura de coordonner la discipline dans ces trois départements. Aujourd’hui, l’ENJ assure le développement de toutes les activités nordiques (ski de fond, raquettes, chiens de traîneaux…) sur le massif jurassien. Son site web est une véritable mine d’informations pour les pratiquants : forfaits, cartes interactives, consignes de sécurité, état des pistes et enneigement, webcams…]

www.espacenordiquejurassien.com

Le village des Rousses © www.stephane-godin.com/Jura Tourisme

Un hiver en douceur aux Rousses

Le Jura est aussi la destination idéale pour débuter le ski alpin, loin des pistes bondées des grosses stations des Alpes.

À l’est, la station franco-suisse des Rousses, à deux heures de route de Lyon et une heure de Genève, regroupe quatre villages : Bois-d’Amont, Lamoura, Les Rousses et Prémanon. Un domaine agréable, à taille humaine, particulièrement indiqué pour les familles. Les plus jeunes comme les ados se régaleront dans les nombreux espaces ludiques des Rousses : apprentissage du ski avec télécordes, carrousel, boardercross, slide park… Pour les tout-petits, des espaces de luge sécurisés se trouvent au pied des pistes de ski alpin et dans les villages de Lamoura, Prémanon et Bois-d’Amont. En hiver, il est même possible de patiner sur les lacs des Rousses et de Lamoura, si l’épaisseur de la glace et les autorités le permettent.

Ski de descente sur le massif franco-suisse de la Dôle © www.stephane-godin.com/Jura Tourisme

Skier jusqu’en Suisse

Et si vous alliez en Suisse… skis aux pieds ? C’est le voyage fou que propose le domaine skiable Jura sur Léman. À cheval entre la France et la Suisse, il regroupe les pistes et remontées mécaniques des massifs français des Tuffes, du Noirmont, de la Serra et du massif suisse de la Dôle, avec une liaison skis aux pieds entre les Tuffes et la Dôle !

Plus d’informations sur jurasurleman.com

Le saviez-vous ?

Une destination écoresponsable

Depuis 2013, la station des Rousses a été estampillée Flocon Vert. Un label décerné par l’association Mountain Riders distinguant “les destinations touristiques de montagne qui s’engagent dans une politique de développement durable de pointe”. En France, quinze stations ont reçu le Flocon Vert et sept, dont les Rousses, en sont déjà à deux. Dans la même logique, la station incite ses visiteurs à limiter la pollution atmosphérique en venant sans leur voiture. Depuis les gares de Dole, Dijon ou Morez, le “Vroom Service” des Rousses vous dépose directement au pied de votre logement de vacances. Pour celles et ceux qui vivent dans le Jura, il y a les “bus à la neige” au départ de Quetigny (Dijon Métropole), Dole, Chalon-sur-Saône, Lons-le-Saunier et Champagnole. Pratique !

Plus d’informations sur lesrousses.com

Randonnée en raquettes sur le massif de la Dôle à la station des Rousses © www.stephane-godin.com/Jura Tourisme

La station des Rousses est aussi l’un des plus vastes domaines nordiques de France. C’est d’ailleurs de Lamoura que s’élance la mythique course de ski de fond de la Transjurassienne : 68 kilomètres à travers les montagnes jurassiennes pour rejoindre Mouthe, dans le Doubs. L’édition 2024 aura lieu les 10 et 11 février. En attendant, la “Transju” se visite toute l’année grâce aux panneaux d’interprétation répartis le long de l’itinéraire.

Biathlon à la station des Rousses © Max Coquard-Bestjobers/Jura Tourisme

Focus

Biathlon, sur les traces de Quentin Fillon Maillet

Connaissez-vous le biathlon ? D’origine militaire, la discipline est très présente dans les pays froids, et dans les montagnes jurassiennes bien sûr ! Concrètement, il s’agit d’un enchaînement de deux sports : le ski de fond et le tir à la carabine.

C’est dans le Jura, à Saint-Laurent-en-Grandvaux, que le biathlète Quentin Fillon Maillet a fait ses armes. À 31 ans, le petit garçon de Champagnole est devenu une référence dans le monde du biathlon. Il s’est notamment illustré durant l’hiver 2021-2022 en raflant le gros globe de cristal lors de la coupe du monde de biathlon puis cinq médailles, dont deux en or, aux Jeux olympiques de Pékin.

Tout le Jura, le cœur battant, a suivi ses exploits. Il faut dire que là-bas, le biathlon est roi. Le village de Prémanon, vers la frontière suisse, accueille même le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne (CNSNMM), le lieu d’entraînement officiel des équipes de France de ski de fond, biathlon, saut à ski et combiné nordique. Tout l’hiver, les écoles de ski jurassiennes proposent des initiations au biathlon. Aucune excuse, donc, pour ne pas tester la discipline phare du Jura.

Plus d’informations sur : espacenordiquejurassien.com. Cours collectifs proposés par de très nombreuses écoles de ski (Les Rousses, Haut-Jura, Morbier, Bellefontaine, Foncine-le-Haut...)

La Grande Traversée du Jura © Benjamin Becker/Jura Tourisme

Périple blanc dans le Jura

Vous l’aurez compris, le Jura est un véritable paradis pour les amateurs d’activités nordiques, un havre de paix enneigé bien loin de l’effervescence du ski alpin. Pour celles et ceux qui aiment prendre le temps, on y trouve le plus long parcours de ski de France : la Grande Traversée du Jura (GTJ). Un joli périple de 185 kilomètres réalisable en dix jours environ. Libre à vous d’adapter l’itinéraire selon vos envies et le temps dont vous disposez : deux jours, trois jours, une semaine… En chemin, de grandes étendues blanches vierges de toute trace, des résineux au parfum enivrant, de douces crêtes qui invitent à la relaxation, des lacs gelés scintillant au soleil… Un itinéraire idéal qui se décline en ski de fond, raquettes et ski de randonnée nordique ! Et pour une immersion complète, tentez la traversée en itinérance. Pas d’inquiétude, de nombreux refuges, gîtes et auberges sont installés à intervalles réguliers.

Plus d’informations sur gtj.asso.fr

© Benjamin Becker/Jura Tourisme

L’idée

Virée dans le Grand Nord

Pendant un long week-end, partez à la découverte des animaux du Grand Nord… dans le Jura. Le premier jour, vous prendrez vos marques tranquillement dans une auberge douillette qui vous servira un délicieux repas jurassien. Le lendemain matin, confortablement installé dans un traîneau, vous découvrirez la beauté à la fois paisible et sauvage des paysages jurassiens. L’après-midi, un guide vous emmènera à la rencontre des cerfs élaphes, rennes, yacks, mouflons, chamois, daims, bisons d’Europe, petits chevaux tarpans… Émotions garanties !

Plus d’informations sur ce séjour sur jura-tourism.com ou au 03 84 87 08 88

Thermes de Salins-les-Bains © Pascal Regaldi/ThermaSalina

Bien-être

L’autre or blanc du Jura

Le Jura est réputé pour ses vins, mais aussi pour ses eaux… salées ! Les sites de Lons-le-Saunier et de Salins-les-Bains sont connus depuis la préhistoire pour leurs salines.

Au début du Moyen Âge, le sel du Jura devient une ressource précieuse, qui sera exploitée jusqu’au milieu du XXe siècle. Aujourd’hui, le thermalisme a pris le relais et assure la renommée de ces eaux naturellement salées et riches en oligoéléments, aux bienfaits remarquables en rhumatologie.

À Lons-le-Saunier comme à Salins-les-Bains, des thermes de qualité accueillent les curistes et les simples visiteurs désireux de s’offrir une pause ressourçante dans un écrin de verdure. Pour en savoir plus sur cet “or blanc” du Jura, direction le musée du Sel et la Grande Saline de Salins-les-Bains, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.

Plus d’informations sur valvital.fr (Lons-le-Saunier), thermes-salins.com (Salins-les-Bains) et salinesdesalins.com (Grande Saline)

Cave d’affinage du Fort des Rousses © Max Coquard-Bestjobers/Jura Tourisme

Des fromages généreux

Dans le Jura, le comté n’est pas juste un fromage, mais un pan entier de la culture locale. Il a même sa capitale : Poligny, à trente kilomètres au nord de Lons-le-Saunier.

Là-bas, un centre d’interprétation moderne vous permettra de plonger dans son univers. Tout commence au Moyen Âge avec l’idée de fabriquer un énorme fromage capable de nourrir les familles durant les longs hivers jurassiens. Et voici le comté tel qu’on le connaît aujourd’hui.

Depuis 1996, il bénéficie d’une appellation d’origine protégée (AOP) dans le massif jurassien. À la fruitière de Thoiria, près de Clairvaux-les-Lacs, Amandine Luong et Paco Jansen le produisent à l’ancienne.

Des secrets de fabrication à découvrir sur place, entre deux dégustations ! Pour les curieux, poussez jusqu’au fort des Rousses, qui renferme la plus grande cave d’affinage à comté du monde. Impressionnant !

Plus d’informations sur maison-du-comte.com, sur la page Facebook “Fruitière 1900 - Thoiria” et sur fort-des-rousses.com

Le morbier © Image et Associés/Jura Tourisme

La gastronomie fromagère du Jura ne se cantonne pas au comté, loin de là ! Et ce n’est pas Marc Janin, MOF fromager basé à Champagnole, qui dira le contraire.

Le morbier, ce fromage doux et fondant reconnaissable à sa fine couche de cendres si caractéristique, est un incontournable. Délicieux, chaud, en morbiflette ! Moins connu que les deux autres, le bleu du Haut-Jura – également appelé bleu de Gex ou bleu de Septmoncel – est pourtant le fromage emblématique des montagnes jurassiennes. Il doit son existence à des moines savoyards venus s’installer dans le coin au XIVe siècle.

Plus d’informations sur fromage-morbier.com et bleu-de-gex.com

Dégustation des vins du Jura © Benjamin Becker / Jura Tourisme

Des vins réputés

Pour déguster ces fromages, rien ne vaut un verre de vin du Jura. Mais lequel ? Il existe sept appellations d’origine contrôlée (AOC) vins du Jura : le crémant du Jura, le macvin, le côtes-du-Jura, le château-chalon, l’étoile, l’arbois et le marc du Jura.

Tous sont issus de cépages chardonnay et savagnin pour les blancs ; poulsard, trousseau et pinot noir pour les rouges. Résultat : des vins d’une richesse et d’une diversité remarquables, aux personnalités uniques.

Mais le trésor du Jura est sans conteste le vin jaune, également appelé “or du Jura”. Issu d’un cépage savagnin, il vieillit pendant cinq ans dans des fûts de chêne, puis encore de longs mois en cave.

Au bout de six ans et trois mois, il est enfin possible de déguster le liquide doré aux arômes de noix et d’épices. Un régal !

Plus d’informations sur vignoble-jura.fr

Journée culturelle à Saint-Claude

Pour une virée culturelle plus classique, direction le musée de l’Abbaye, situé juste à côté de la cathédrale de Saint-Claude.

Sa collection provient des peintres Guy Bardone, enfant du pays, et René Genis. On y trouve des œuvres des deux artistes, mais également de grands noms de l’art moderne comme Raoul Dufy, Pierre Bonnard, Félix Vallotton, Édouard Vuillard…

Au sous-sol du musée, se cachent les vestiges de l’abbaye de Saint-Claude, restaurés, qui témoignent de l’importance du site depuis la fin de l’Antiquité. Vous pourrez y admirer la chapelle Notre-Dame-des-Morts du XIIe siècle, le grand cloître du XIe siècle ou encore la chapelle Claude-Venet et ses peintures murales du XVe siècle.

Plus d’informations sur museedelabbaye.fr

Espace des Mondes Polaires à la station des Rousses © Espace des Mondes Polaires

Bienvenue au pôle Nord

À Prémanon, l’Espace des Mondes Polaires vous propose une véritable immersion au pôle Nord ! À l’origine, cette passion pour l’univers polaire est celle de l’ethnologue Pierre Marc.

Fasciné par ses séjours auprès des rennes de Laponie, celui-ci décide d’adapter (avec succès) l’espèce au Haut-Jura. En 1988, Pierre Marc et l’explorateur polaire Paul-Émile Victor, originaire du Haut-Jura, ouvrent à Prémanon le premier musée français consacré à l’Arctique et à l’Antarctique.

En 2017, le concept unique de l’Espace des Mondes Polaires voit le jour : un musée moderne avec une fascinante collection d’objets inuits, d’animaux naturalisés et de photographies, une patinoire pour tester le curling, un jardin polaire et un restaurant.

Plus d’informations sur espacedesmondespolaires.org

Musée de la Boissellerie © Musée de la Boissellerie

Au pays du bois

Dans le Haut-Jura, l’épicéa, omniprésent, a longtemps rythmé le quotidien. Comme son nom l’indique, le village de Bois-d’Amont, situé au nord des Rousses, tout près de la frontière suisse, s’est spécialisé dans la transformation du bois de ces résineux en boîtes et coffrets en tous genres.

Boîtes à horloges, à fromages, à pharmacie, skis, traîneaux… Venez découvrir le savoir-faire jurassien au musée de la Boissellerie, une ancienne scierie restaurée au centre du village de Bois-d’Amont. Un véritable voyage dans le temps !

Plus d’informations sur museedelaboissellerie.com

Dans le Jura, le bois était aussi travaillé à destination des enfants, comme en témoigne le musée du Jouet de Moirans-en-Montagne.

Dès le XIVe siècle, à l’abbaye de Saint-Claude, haut-lieu de pèlerinage, les paysans vendent aux pèlerins des jouets pour leurs enfants. Au XIXe siècle, Moirans, non loin de Saint-Claude, devient le berceau du jouet grâce à son célèbre “bibi”, ce petit sifflet surmonté d’un ballon de baudruche. Dans les années 50, Moirans est surnommée la “capitale du jouet”… jusqu’à l’arrivée de l’électronique et des jeux vidéo.

Le musée du Jouet est là pour vous faire (re)découvrir ce patrimoine jurassien, à travers une ribambelle de jouets d’époques et de cultures différentes. Jusqu’au 7 janvier, l’exposition Game Story retrace l’histoire des consoles de jeux vidéo.

Plus d’informations sur musee-du-jouet.com

Musée de la Lunette à Morez © Ariane Fornia / Jura Tourisme

Morez, capitale de la lunette

Saviez-vous que le Jura est le berceau mondial de la lunette ? Et plus particulièrement Morez, une ville qui se trouve au nord de Saint-Claude, au cœur du Haut-Jura.

Là-bas, le musée de la Lunette, unique en France, vous dévoile les secrets de leur fabrication, à travers une collection fascinante, des bésicles du Moyen Âge aux modèles pour le moins étonnants de l’opticien réputé Pierre Marly.

L’histoire des lunettes moréziennes débute en 1796 grâce à un maître cloutier du coin qui improvise une monture.

C’est aussi à Morez qu’en 1888, le Jurassien Jules Beaud crée les premières lunettes pensées pour protéger les yeux de la réverbération. La célèbre marque Julbo est lancée ! Oui, celle-là même qui se trouve aujourd’hui sur votre masque de ski.

Jusqu’au 7 janvier, l’exposition Morez 1900 retrace le quotidien des habitants de la Belle Époque, quand le village était considéré comme la capitale française de la lunetterie.

Plus d’informations sur www.musee-lunette.fr

Où manger ?

• L’Anversis - 239, chemin de l’Anversis, Lamoura (station des Rousses) - 03 84 41 20 91

• Auberge du Val d’Amont - 1940, rue de Franche-Comté, Bois-d’Amont - 06 15 51 27 73

• Auberge de la Chaumière - Bellefontaine - 03 84 33 00 16

Où loger ?

• Le Duchet - 2 Les Pessettes - Prénovel, Nanchez - 03 84 60 41 26

• La Loge de la Dolarde - Prémanon - 06 75 46 09 37

• Les Logettes de Caroline - Fort-du-Plasne - 06 27 16 32 72

Événements

• Du 15 au 17 décembre : Noël au pays du jouet (week-end consacré au spectacle vivant) à Moirans-en-Montagne

• Du 2 décembre au 7 janvier : Noël au pays des sapins (illuminations de Noël et animations) aux Rousses

• Le 21 janvier : Oxyrace (trail nocturne dans la neige) aux Rousses

• Les 20 et 21 janvier : Les Belles Combes (courses de ski de fond) aux Moussières

• Le 21 janvier : Pressée du vin de paille du Jura (vin blanc sucré, à ne pas confondre avec le vin jaune !) à Arlay

• Les 2, 3 et 4 février : Percée du vin jaune à Arbois

• Les 10 et 11 février : la Transjurassienne (course mythique de ski de fond) aux Rousses

• 5 au 7 avril : festival Inter’Nature (conférences et animations) à Saint-Claude

Comment s’y rendre ?

• En voiture : Depuis Lyon jusqu'à Saint-Claude, comptez 1 heure 30.

• En train : Lyon-Dole (avec une correspondance à Dijon), comptez 2 heures 30.

Vous êtes en vacances, privilégiez le TER avec la ligne touristique Les Hirondelles qui relie Dole à Saint-Claude en 2 heures (attention un train le matin et un l'après-midi) et dessert Arc-et-Senans, Mouchard, Andelot-en-montagne, Champagnole, Saint-Laurent, Morbier et Morez (navette pour la station des Rousses).

Plus d’informations sur jura-tourism.com