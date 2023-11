Œnotourisme en Beaujolais : à la découverte des châteaux viticoles

Novembre est par excellence le mois du Beaujolais ! Depuis plus de trente-cinq ans, le vin nouveau est célébré le troisième jeudi de ce mois. Un rendez-vous festif incontournable dans la région, dont l’engouement dépasse largement nos frontières. À l’heure de ces réjouissances, pourquoi ne pas prolonger le plaisir en poussant les portes de châteaux producteurs, situés à moins d’une heure de Lyon ? Dégustations, visites patrimoniales… de nombreux domaines proposent une large palette d’offres œnotouristiques pour vivre le vin au plus près. Avec en option, pour certains, la possibilité d’y séjourner une nuit et de savourer la vie de château.

Château de Corcelles © Nadège Druzkowski

Le charme tranquille du château de Corcelles

Dressé au milieu des champs de vignes, le château de Corcelles aborde l’air avenant d’une gentilhommière.

Construit au XVe siècle, sur une ancienne place forte, il a gardé la trace de nombreux éléments défensifs (mâchicoulis, pont-levis à flèches, archères, etc.) avant de prendre sa forme actuelle au XVIe siècle.

Trois des quatre tours d’enceinte subsistent tandis que la cour est dotée d’une tour polygonale typique de la Renaissance, avec ses fenêtres à meneaux. Un audioguide très bien conçu conte l’histoire des lieux et emmène à la découverte de la chapelle, des oubliettes et des cuisines équipées d’une immense cheminée.

Château de Corcelles © Nadège Druzkowski

Propriété de la famille Richard (qui possède également le château des Tours, à Brouilly), le domaine de Corcelles de quatre-vingt-dix hectares produit des fleurie, morgon, brouilly et un beaujolais-villages.

Du 1er novembre au 31 mars : du lundi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 14 h 30.

Parcours historique audioguidé : 6 €/personne (12 € avec dégustation commentée de quatre vins).

Tél. : 04 74 66 00 24

www.chateaudecorcelles.fr

Château de Pizay : l’élégance au rendez-vous

Avec ses murs d’une blancheur éclatante au soleil, son jardin à la française créé par Le Nôtre en 1692 et le délicat murmure de son jet d’eau à l’arrière du château, la demeure convoque le “luxe, calme et volupté” de L’Invitation au voyage de Baudelaire.

© Nadège Druzkowski

Doté d’un donjon moyenâgeux muni de quatre échauguettes, d’une façade Renaissance et d’une chapelle du XIXe siècle, le château exhale une harmonie architecturale apaisante.

Des écrits de l’abbaye de Cluny datant de 1030 mentionnent déjà l’existence d’un château, alors lié à Gosmard de Pizeys, vassal des sires de Beaujeu. Racheté par Groupama en 1981, le château a été transformé en hôtel de luxe avec son restaurant.

© Nadège Druzkowski

Depuis 2016, un parcours œno-sensoriel, faisant appel au goût, à l’odorat mais aussi au toucher ou à la vue, est proposé aux visiteurs. “Le parcours invite les clients à puiser dans leurs ressentis, à étoffer leurs connaissances d’une manière ludique et en toute autonomie”, explique Romain Schneider, directeur général.

© Nadège Druzkowski

Le parcours se termine par la libre dégustation de douze vins, produits par le château qui possède quatre-vingt-cinq hectares de vignes sur les appellations morgon, brouilly, régnié et beaujolais.

Parcours œno-sensoriel, 20 € avec un verre offert et accès à l’espace dégustation, comptez 45 minutes.

Le jardin à la française, avec ses allées parsemées d’ifs taillés en cônes ou en plateaux, est libre d’accès.

www.vins-chateaupizay.com

Château de La Chaize : entre tradition et modernité

Plus grand domaine du Beaujolais (450 hectares dont 150 hectares de vignes), le château de La Chaize, à Odenas, force l’admiration par la beauté solennelle de son architecture, ses impeccables jardins à la française, son potager fleuri en forme de soleil ou encore son ancien chai datant de 1771, classé.

© Nadège Druzkowski

Le château, qui compte cinquante pièces dont vingt chambres, est érigé en 1676. Il côtoie les pages de la grande histoire : conçu sur les plans de Jules Hardouin-Mansart, architecte du Roi-Soleil (à qui l’on doit notamment la galerie des Glaces, à Versailles ou les Invalides) et de Thomas Blanchet, ses jardins ont été dessinés par Le Nôtre, jardinier du roi. Proche du cercle royal, le nouveau propriétaire de l’époque, Jean-François de La Chaize, sénéchal de Lyon, n’était autre que le frère du père La Chaize, confesseur de Louis XIV.

Racheté en 2017 par l’entrepreneur lyonnais Christophe Gruy, d’importants travaux de rénovation ont été entrepris sous la houlette de Didier Repellin, architecte en chef des monuments historiques (h), ainsi qu’un ambitieux programme environnemental.

“Six mille arbres ont été plantés, un système de géothermie, avec des puits souterrains, complété de panneaux solaires vise à atteindre au plus près la neutralité carbone tandis que les vignes sont passées en bio ou sont en conversion”, explique Madisson Thibault, responsable accueil et vente. Autre prouesse technologique : faisant face à l’ancien cuvier classé, un nouveau chai enterré, quasi invisible, a été construit.

Il sert aussi à stocker les bouteilles et abrite notamment une machine d’embouteillage de dernière technologie. 350 000 bouteilles sont produites chaque année par le domaine qui ambitionne de doubler sa production dans les années à venir.

Dans le chai historique de 108 mètres de long (la plus longue cave du Beaujolais !), cinquante cuves en inox ou béton ont été installées © Nadège Druzkowski

Au sol-sol, cinquante foudres neufs, en chêne, remplacent les anciens foudres dont le bois a été recyclé en parquet ou escalier © Nadège Druzkowski

Du mardi au samedi, visites commentées du chai historique et dégustation de trois vins, 30 €/personne.

Dans les pas du marquis de Montaigu, visite privatisée, minimum 2 personnes, 75 €/personne.

www.chateaudelachaize.fr/fr

Accueil familial au château Thivin

À proximité du château de La Chaize, à Odenas, le château Thivin est une aventure familiale depuis 1877.

© Nadège Druzkowski

C’est aujourd’hui la sixième génération qui est aux commandes de ce domaine de vingt-sept hectares en bio produisant des brouilly et côte-de-brouilly ainsi que des beaujolais blancs. “Nous sommes très présents à Lyon, notamment à La Villa Florentine, chez Bulles ou encore à la brasserie Georges”, explique Claude Geoffray.

© Dominik Fusina

Admirez à l’entrée la sculpture réalisée par l’artiste d’origine andalouse Miguel Fernandez, à partir des vieux outils de Claude Geoffray, qui a aujourd’hui passé la main à son fils.

Plaisirs épicuriens au château de Champ-Renard

Ancienne maison forte édifiée par les seigneurs de Jargnioux, le château de Champ-Renard a gardé de son passé médiéval une seule tour. Le reste des constructions date du XVe siècle et a été rénové au XIXe par l’architecte Louis Germain.

© Philippe Guilloud

Ce dernier dote alors le château d’un parc à l’anglaise avec un pont de rocaille et une rivière artificielle. Plusieurs ateliers sont proposés : vins et chocolats, vins et fromages ou encore initiation à la dégustation.

© Philippe Guilloud

Ateliers et visites, à partir de 40 €/personne.

www.chateaudechamprenard.com

Escapades dans le Beaujolais

Dix châteaux valorisent collectivement leur patrimoine architectural

Initié par les châteaux de La Chaize et de Corcelles, dix demeures historiques se sont associées afin de promouvoir le patrimoine de leur domaine viticole. Ces châteaux qui représentent la diversité des appellations “doivent être engagés dans le développement durable et proposer une offre œnotouristique permanente et structurée”, explique Fabienne Vilain, présidente de l’association et à la tête du château de Champ-Renard.

Un carnet de route, téléchargeable en ligne ou disponible dans les châteaux ou offices de tourisme, permet aux visiteurs de faire tamponner leur visite et, dès la deuxième, d’obtenir un privilège. “Il s’agit d’une véritable aventure collective, avec des réunions régulières entre les propriétaires et le souhait de lancer dès l’année prochaine un événement commun entre les châteaux”, complète Fabienne Vilain.

Pour plus d’informations et télécharger le carnet de route : www.chateauxenbeaujolais.fr

Esthétique féerique du château de Montmelas

Dressé sur son éperon rocheux, le château de Montmelas présente une image saisissante en arrivant du signal de Saint-Bonnet. Ce château fort édifié entre les Xe et XIIe siècles a été profondément remanié au XIXe par Louis Dupasquier, disciple de Viollet-le-Duc. C’est toujours la même famille qui l’habite depuis… 1566 !

Le château de Montmelas © Nadège Druzkowski

Visites guidées à partir de 20 personnes. De nombreux circuits de balades autour du château permettent d’apprécier cet ensemble crénelé romanesque.

www.lesrempartsdemontmelas.fr

Balade panoramique

Le signal de Saint-Bonnet offre un superbe panorama sur le vignoble, les monts du Beaujolais et la vallée de la Saône. On y accède facilement à partir de la croix du col de Saint-Bonnet. De là, deux chemins, l’un à travers bois, l’autre qui fait le tour de la colline, permettent de le rejoindre. Au sommet se dresse une chapelle du XIIe siècle, d’architecture romane, remaniée aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Les connaissez-vous ?

Les beaujolais ont l’image de vins joyeux, associés aux bistrots. Royaume du cépage gamay pour les rouges, ils rassemblent deux appellations régionales : beaujolais et beaujolais-villages. Dix crus villages expriment, quant à eux, toute la palette du terroir : saint-amour, juliénas, chénas, moulin-à-vent, fleurie, chiroubles, morgon, régnié, brouilly, côte-de-brouilly. Plus confidentiels, les beaujolais blancs sont issus du chardonnay.

Où se loger ?

• Château Saint-Vincent, chambres d’hôtes de charme, à Régnié-Durette

160 €/nuit pour 2 personnes

www.chateaustvincent.com

• Château Bellevue - Morgon

Habité par l’un des enfants des frères Lumière, ou encore la princesse de Lieven, née Chateaubriand. À partir de 129 €/nuit pour 2 personnes

www.chateau-bellevue.fr

Château de Montmelas, gîte à partir de 120 €/nuit pour 2 personnes

www.lesrempartsdemontmelas.fr

Où manger ?

• L’auberge La Vigneronne, Régnié-Durette

Restaurant traditionnel avec plats régionaux

• Auberge de Corcelles, cuisine maison de saison

www.aubergedecorcelles.fr

Événements

• Les Sarmentelles de Beaujeu, 5 jours de fête à Beaujeu, du 15 au 19 novembre 2023

Plus d’infos : sarmentelles.fr

• Beaujol’en Scène, animations et dégustations place Saint-Jean, à Lyon par les jeunes agriculteurs du Rhône, les 15 et 16 novembre 2023

Plus d’infos : jarhone.fr/beaujolen-scene/

• Le marathon international du Beaujolais (19e édition), samedi 18 novembre 2023

Plus d’infos : www.marathondubeaujolais.org

• Château de Lachassagne, visite des caves, dégustation, parc libre à la promenade, concert & foodtruck, du 17 au 19 novembre 2023, gratuit. Soirée jazz et vin, château de Thivin, à Odenas, le 18 novembre 2023

Réservations : www.chateau-thivin.com