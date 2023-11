"Semaine école-entreprise" : les actions en Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le cadre de la Semaine école-entreprise, le Medef met en place des actions dans les collèges et lycées de la région pour former les élèves.

Pour sa 24e édition, la Semaine école-entreprise a pour thème "Fiers de l'excellence de nos métiers, engagés avec et pour la jeunesse". Organisée par l'organisation patronale du Medef, elle aura lieu du 27 novembre au 1er décembre. L'objectif est notamment de sensibiliser les jeunes au milieu professionnel.

Une semaine très attendue

En organisant cet évènement, le Medef vise quatre objectifs majeurs. La Semaine école-entreprise doit d'abord faire découvrir aux élèves le monde du travail, tout en développant leur goût d'apprendre. Mais il s'agit également de les accompagner dans leur projet professionnel et de les former aux codes de l'entreprise. "Elle sera l’occasion de construire des ponts et de faire tomber des barrières entre deux mondes qui ont tout à gagner à se rapprocher", indique l'organisation dans un communiqué.

"Elle sera l’occasion de construire des ponts et de faire tomber des barrières entre deux mondes qui ont tout à gagner à se rapprocher" Mouvement des entreprises de France

Cette année, la semaine est d'autant plus attendue qu'elle se tient en même temps que celle de l'Industrie, permettant ainsi une coordination des deux évènements. Qui plus est, l'Education nationale annonçait il y a peu la réforme des lycées professionnels et a rendu obligatoire la réalisation d'un stage en classe de seconde.

Coaching, stages, visites : un programme chargé

Au cours de ces cinq jours, les collégiens et lycéens d'Auvergne-Rhône-Alpes se verront proposer de nombreuses activités. Ils pourront écouter le témoignage de chefs d'entreprise, échanger avec eux ou encore visiter des locaux. Le programme comprend également la découverte de l'alternance et des ateliers pour apprendre à rédiger un CV ou une lettre de motivation. Et pour allier l'utile à l'agréable, des ateliers et jeux divers seront mis en place dont un escape game et un jeu via l'application mobile Snapchat.

Lire aussi : "Connecter le monde de l'entreprise et celui de l'école" (Sophie Déchelette-Roy)

Ces actions sont d'ailleurs "à destination des collégiens et lycéens, comme en direction de leurs enseignants et des parents d’élèves", précise le Medef. Et d'ajouter : "il est important d’appréhender la diversité des métiers et de leurs évolutions avec toutes les composantes de la communauté éducative". Patrick Martin, président du Medef, ira ainsi chaque jour de la semaine à la rencontre des participant.

Lire aussi : Le Lyonnais Patrick Martin nommé président du Medef