Après des années 2020 et 2021 très compliquées avec la crise sanitaire, les perspectives estivales sont très bonnes à Lyon pour cet été. L'ancienne capitale des Gaules attire toujours autant.

Lyon et ses collines, Lyon et ses fleuves, Lyon et ses restaurants, Lyon et ses traboules, Lyon et sa beauté. Les touristes sont de retour entre Rhône et Saône. "Ca frémit bien de partout, on en est très heureux", note Sylvie Tomic. Sylvie Tomic, adjointe au Maire de Lyon en charge de l’accueil et hospitalité et du tourisme Responsable.

Les premiers chiffres du printemps sont très bons à Lyon. Les deux dernières années, très compliquées avec la crise sanitaire - comme de partout - semblent désormais loin derrière.

"Le mois de juin a été exceptionnel côté hôtellerie à Lyon"

Virginie Carton, directrice générale d'Onlylyon Tourisme

"Le mois de juin a été exceptionnel côté hôtellerie", souffle Virginie Carton, la directrice générale d'Onlylyon Tourisme, vantant les caractéristiques et atouts de la cité rhodanienne : "Lyon, c'est à la fois une ville de salon, de tourisme d'affaire, de congrès, de réunion d'entreprise, et puis c'est une ville de week-end désormais, pour passer un week-end voir plus, deux ou trois jours, ou sur le chemin des vacances. On bénéficie de tout cet équilibre en semaine et en week-end".

"On a un très bon mois de juin, avec un très bon taux d'occupation en semaine des hôtels, et également les week-ends. Les prestataires touristiques sont très contents au niveau des réservations. La saison est bien répartie. La saison s'annonce bien, et les perspectives de l'automne sont très satisfaisantes", poursuit Madame Carton. Avec quelques changements dans les habitudes des touristes, où les visiteurs anticipent un peu moins qu'avant, et sont davantage dans de la réservation à la dernière minute.

Lire aussi : La Métropole de Lyon présente son grand plan de tourisme responsable, sans révolution en vue

Les touristes étrangers sont également de retour, notamment les Américains, en nombre. "A l'office (de tourisme place Bellecour), on a retrouvé nos touristes étrangers. Avec plus de 50% de visiteurs étrangers sur le mois de mai. Et la première nationalité accueillie, ce sont les Américains", souligne Virginie Carton. Jusqu'à 400 000 touristes par an sont accueillis dans le pavillon du tourisme à Bellecour.

Les réservations sont nombreuses, et Lyon se met à rêver d'un très bel été, après son année de référence en 2019, où il y avait eu la Coupe du monde féminine de football.

Des volontaires vont sillonner le Vieux-Lyon à la rencontre des touristes

Dans le très touristique Vieux-Lyon, un accueil spécial est déployé pour la saison estivale 2022. Où 5 volontaires du tourisme, issus du service civique, vont sillonner le quartier en partant à la rencontre des touristes. "L'idée, c'est d'expliquer la configuration des lieux, de guider les touristes dans le Vieux-Lyon pendant tout l'été, de les guider aussi vers d'autres quartiers", indique Robert Revat, le président d'Onlylyon Tourisme et Congrès.

La Métropole de Lyon et la Ville de Lyon souhaitent également impliquer davantage les habitants, qui le souhaitent, dans l'accueil des touristes et aussi développer l'offre touristique dans d'autres quartiers de Lyon et d'autres communes de la Métropole pour "mettre en avant du patrimoine méconnu, pour diversifier notre offre", explique Sylvie Tomic, adjointe au Maire de Lyon en charge de l’accueil et hospitalité et du tourisme responsable.

Le secteur du tourisme représente plus de 38 000 emplois dans la Métropole, soit environ 6% des emplois du territoire. En 2019, le tourisme avait généré 8,5 millions de nuitées marchandes dans la Métropole de Lyon, doit 65% liées au tourisme d'affaire.

POUR ALLER PLUS LOIN

Hélène Dromain, vice-présidente écologiste de la Métropole de Lyon, en charge du tourisme, des relations européennes et internationales, était l'invitée de la quotidienne de Lyon Capitale, 6 minutes chrono, fin décembre 2021. Elle nous expliquait la vision et les ambitions des écologistes pour le tourisme de demain dans la Métropole de Lyon. "Le tourisme d'affaire peut être plus vertueux", souligne-t-elle.