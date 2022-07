Un concours d'écriture organisé par une maison d'édition lyonnaise

Du 15 juin au 30 septembre, un concours d'écriture de polars est organisé par les Editions du Gros Caillou.

La maison d'édition lyonnaise du Gros Caillou, créée début juin, lance un concours d'écriture de polars. Les contributions sont ouvertes jusqu'au 30 septembre minuit. A la clé pour le gagnant, une publication du manuscrit au sein des Editions du Gros Caillou prévue pour début 2023.

Plusieurs conditions sont à remplir pour participer au concours. Il faut être majeur et ne jamais avoir été publié par une maison d'édition. Surtout, le manuscrit proposé doit être un roman, avec une intrigue de type policier. La dimension locale est également importante. Le texte doit avoir été écrit par une personne originaire ou vivant dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ou bien mettre en scène la région. Les personnages et les situations du roman doivent être entièrement fictifs et originaux.

Ce concours d'écriture est parrainé par l'écrivain, réaliste, scénariste et producteur français Vincent Ravalec. Il est notamment connu pour son roman Cantique de la racaille, paru en 1998, salué par la critique et couronné du premier prix de Flore. Vincent Ravalec a depuis écrit de nombreux romans, des nouvelles, des bandes dessinées et même des chansons.

Le jury sera composé de Vincent Ravalec, de libraires de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des membres de l'équipe des Editions du Gros Caillou. Après la clôture du concours le 30 septembre, les membres du jury auront deux mois pour évaluer les manuscrits. Originalité, créativité, intrigue et suspens seront récompensés. Rendez-vous fin décembre pour savoir qui aura réussi à embarquer le jury dans un véritable polar lyonnais.