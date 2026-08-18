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Jérôme Bonet, nouveau préfet de la Haute-Savoie. @Préfecture

Jérôme Bonet nommé préfet de la Haute-Savoie

  • par Emma Vignet

    • Jérôme Bonet, ancien préfet du Gard, arrive à la tête de la préfecture de la Haute-Savoie. L’ancien directeur central de la police judiciaire et ancien président du conseil d’administration d’Europol a officiellement pris ses fonctions le 17 août.

    À 56 ans, le nouveau préfet de la Haute-Savoie Jérôme Bonet, succède à Emmanuelle Dubée à la tête de la préfecture d’Annecy. Après une nomination actée lors du Conseil des ministres du 22 juillet, l'accoutumé de la police nationale est entré en fonction ce 17 août. À l’occasion, il s’est rendu le jour-même au pied du monument aux combattants d’Annecy pour y déposer une gerbe, et échanger avec quelques représentants d’institutions annéciennes.

    Une carrière ancrée au sein de la police nationale

    Jérôme Bonet affiche un parcours singulier au sein du corps préfectoral, construit en grande partie dans les rangs de la police nationale. Natif de Hyères dans le Var, le jeune diplômé de l’université d’Aix-Marseille et de l’École nationale supérieure de la police devient d’abord commissaire de police en 1994. Brigade de protection des mineurs, brigade financière puis brigade criminelle : il évolue dans la police judiciaire parisienne.

    Son chemin se poursuit à l’administration centrale du ministère de l’Intérieur, où il occupe le poste de chef du cabinet politique pénale et police judiciaire en 2009. Il dirige ensuite le service d’information et de communication de la police nationale (Sicop) avant d’être nommé directeur central de la police judiciaire en 2019. 

    Selon nos confrères d’ODS Radio, l’expérience régalienne de Jérôme Bonet  a été particulièrement soulignée lors de l’annonce de sa nomination.

    Un profil européen, ancien préfet du Gard

    Il continue son parcours à l'échelle européenne et prend, en janvier 2022, la présidence du conseil d’administration d’Europol. Cette agence de l’Union européenne, créée en 1999, est chargée de la coopération policière des Etats membres pour lutter contre le terrorisme, les trafifs de drogue ou encore la cybercriminalité.

    En août 2023, une page se tourne : il quitte l’univers de la police pour enfiler la veste de préfet du Gard. Après trois ans de service, il est appelé en Haute-Savoie pour succéder à Emmanuelle Dubée, devenue préfète de la région Bretagne et de la zone de défense et de sécurité Ouest.

    En tant que préfet, il représente l’Etat dans le département et doit notamment assurer la coordination des politiques publiques.

    Lire aussi : Villefranche-sur-Saône : Jean-Paul Vicat remplace Jean-Marc Galland en tant que sous-préfet

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