Onze habitants évacués à cause d’une importante fuite de gaz près de Lyon

Une fuite de gaz s’est produite ce mardi matin rue de la Batterie, à Bron. Onze habitants ont dû être évacués.

Une importante intervention des secours s’est déroulée ce mardi 18 août au matin, rue de la Batterie à Bron, aux alentours de 8h50. Les sapeurs-pompiers, GRDF et les forces de l’ordre ont été mobilisés après l’arrachement accidentel d’une conduite de gaz.

L’incident serait survenu dans le cadre de travaux réalisés sur le réseau d’eau potable. Une entreprise intervenant pour le compte d’Eau du Grand Lyon travaillait dans la rue. Un périmètre de sécurité a rapidement été installé et onze habitants de plusieurs maisons pavillonnaires ont été évacués à partir de 9h.

La réparation de la conduite de gaz s’est déroulée rapidement, puisque dès 10h30, les habitants concernés ont pu regagner leur domicile. La circulation, quant à elle, a pu reprendre vers midi. Aucun n’a été intoxiqué par cette fuite informe Le Progrès.

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