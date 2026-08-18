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Le Bouchon Alsacien tente le tout pour le tout afin de se sauver financièrement. @Bouchon Alsacien

Lyon : huit mois après son ouverture, le Bouchon Alsacien placé en redressement judiciaire

  • par Corentin Lucas

    • Ouvert en septembre dernier dans le 6e arrondissement de Lyon, le Bouchon Alsacien a demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

    À peine huit mois après son ouverture, le Bouchon Alsacien, installé dans le 6e arrondissement de Lyon, a demandé, le 24 juin dernier, son placement en redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Lyon.

    Dans un message publié sur ses réseaux sociaux le 14 août, le duo d’associés, Jacky Gallmann et Frédéric Lafay, a souhaité jouer la carte de la transparence auprès de ses clients. Malgré un "très bon accueil", l’établissement explique faire face à plusieurs difficultés financières.

    Des travaux plus coûteux que prévu

    Les restaurateurs évoquent les surcoûts liés aux travaux d’ouverture, la hausse des factures d’énergie et une fréquentation estivale jugée plus faible que prévu. "Dans ce contexte difficile, nous avons fait le choix de demander nous-mêmes l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, afin de nous donner les moyens de traverser cette période dans les meilleures conditions", explique le duo. 

    Plutôt que de cesser leur activité, les gérants ont décider de continuer. "Nous souhaitons poursuivre notre activité en préservant les emplois et en pérennisant ce qui est avant tout une belle aventure humaine", expliquent-ils.

    Le Bouchon Alsacien demande désormais un soutien direct à sa clientèle. Deux solutions sont proposées : réserver une table dans les prochaines semaines ou participer à une campagne de financement participatif lancée sur Ulule. L’objectif fixé est de 6 000 euros, avec une campagne ouverte jusqu’au début du mois d’octobre. Ce mardi 18 août, déjà 1 000 euros ont été récoltés.

    Pour rappel, le restaurant avait pris la suite du Cazenove, ancienne brasserie du chef lyonnais Pierre Orsi.

    Lire aussi : Lyon : la discothèque La Marquise placée en liquidation judiciaire

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