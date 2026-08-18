En Saône-et-Loire, les lunettes d’éclipse pourraient être réutilisées en Afrique du Nord

Après l’éclipse solaire du 12 août 2026, la Communauté Urbaine Creusot Montceau (CUCM) propose à ses habitants d’envoyer leurs lunettes d'éclipse en Afrique du Nord, pour l’éclipse totale de 2027.

On les a convoitées, cherchées sans relâche, puis dénichées, jusqu’à la dernière minute. Désormais rangées dans un tiroir ou abandonnées sur une commode, les lunettes spéciales éclipse utilisées le 12 août pourraient avoir une seconde vie. Du moins, c’est l’objectif poursuivi par la Communauté urbaine Creusot Montceau (CUCM) qui organise leur collecte pour les envoyer en Afrique du Nord, en vue de l'éclipse solaire totale du 2 août 2027.

Une logique "d’économie circulaire"

Le mercredi 12 août, ces lunettes reposaient sur notre nez lorsque la Lune a masqué le Soleil. Depuis, ce dernier a retrouvé son apparence habituelle et les lunettes d'éclipse, elles, traînent dans un coin de notre logement. Car si des millions de personnes ont suivi le phénomène partout en France, aucun recyclage spécifique n’a été mis en place.

Mais la Communauté urbaine Creusot Montceau (CUCM) propose de leur donner une seconde vie. Plutôt que de devenir un déchet après une seule heure d’utilisation, elles pourront ainsi être envoyées en Afrique du Nord pour la prochaine grande éclipse solaire. Les habitants ont ainsi été invités à déposer leurs lunettes dans les déchèteries communautaires ou dans les accueils de la CUCM. L’idée, selon la communauté, s’inscrit dans une logique "d’économie circulaire", où "la réduction des déchets" est le mot d’ordre.

Réutilisées, mais pas les yeux fermés

Une fois collectées puis triées, les lunettes seront envoyées en Afrique du Nord, où elles pourront être réemployées en août 2027. Cependant, même si aucune date de péremption ne figure sur les boîtes, reste une condition principale pour la collecte : le filtre des lunettes ne doit pas être endommagé. La Communauté urbaine Creusot Montceau mentionne "un bon état" exigé dans son communiqué, autrement dit, les lunettes ne doivent être ni rayées, ni déchirées ou encore trouées. Les paires devront répondre à la norme ISO 12312-2, référence internationale pour les filtres destinés à l’observation directe du Soleil.

L’Afrique du Nord, un lieu idéal pour apercevoir l’éclipse totale

Le 2 août 2027, la Lune passera de nouveau devant le Soleil, mais le spectacle sera très différent selon le lieu où l’on se trouve. Si l’éclipse ne sera que partielle en France, elle sera totale dans une partie de l'Afrique du Nord comme au Maroc, en Algérie et en Tunisie. De quoi attirer de nombreux observateurs pour contempler la deuxième plus longue éclipse solaire totale du siècle.

Au-delà de la dimension circulaire, la CUCM met donc en avant “une action solidaire” où les protections pourront être mises à disposition de populations “pour lesquelles l’accès à ce type d’équipement peut être limité pour des raisons économiques” alors même que l’Afrique du Nord se trouvera au cœur du phénomène.

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