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Un nouvel atelier sera proposé mercredi 26 août. @Manuela Levalet

À Lyon, le musée Jean Couty propose des ateliers d’écriture sur l’exposition "Voyage en Italie"

  • par Corentin Lucas

    • Depuis juillet, le musée Jean Couty propose une expérience originale : écrire devant les œuvres de l’exposition "Voyage en Italie". Le prochain atelier, animé par l’autrice lyonnaise Manuela Levalet, aura lieu mercredi 26 août.

    Au musée Jean Couty, dans le 9ᵉ arrondissement de Lyon, l’exposition "Voyage en Italie" sert depuis cet été de décor à des ateliers d’écriture peu communs. Animées par Manuela Levalet, autrice et formatrice lyonnaise, ces séances invitent les participants à prendre place devant les œuvres, carnet à la main, et à laisser leur imagination s’exprimer.

    De Venise à l’Etna, en passant par les Pouilles, chaque tableau devient une nouvelle étape de ce voyage littéraire. Les consignes proposées permettent notamment de mettre des mots sur ce que la peinture ne montre pas. "L’objectif n’est pas d’analyser les tableaux, mais de les habiter le temps d’une session et d’en repartir avec des pages qui vous ressemblent", explique l’autrice.

    La première session, organisée le 16 juillet, avait reçu un accueil positif de la part des participantes. "Une balade à travers les œuvres pour éveiller notre créativité", témoignait notamment l’une d’elles, soulignant une activité "accessible à tous".

    Un prochain rendez-vous le 26 août

    Le prochain atelier aura lieu mercredi 26 août, de 15h30 à 17h30. Le tarif est fixé à 25 euros, dont 20 euros de solidarité. L’inscription est obligatoire et concerne les plus de 16 ans.

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