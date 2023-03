Tony Parker se refuse finalement à céder ses parts de l'ASVEL

Président et actionnaire majoritaire de l'ASVEL, Tony Parker avait prévu de se désengager du club et d'en céder la majorité à Serge Bueno, président de Smart Good Things.

Marche arrière pour Tony Parker. Le président de l'ASVEL est revenu sur sa décision de céder ses parts à Serge Bueno, président de Smart Good Things, selon les informations de l'Équipe.

Le quotidien indique que l'actionnaire majoritaire, à la tête du club rhodanien depuis 2014, aurait retrouvé des "relations apaisées" avec les dirigeants d'OL Groupe, après plusieurs jours de tensions. Il aurait également rencontré le nouveau propriétaire américain de l'OL, John Textor. Fin 2022, la prise de pouvoir de Textor avait entraîné le retrait de Parker au conseil d'administration de l'OL.

Le 14 février, Tony Parker annonçait à L'Équipe sa volonté de céder ses parts du club ,avant de justifier trois jours plus tard sa volonté "de trouver les bonnes associations pour faire grossir le club" tout en précisant n'aller nulle part ailleurs. Le patron du club souhaitait en réalité échanger ses parts contre des actions Smart Good Things, dont il est l'ambassadeur et le directeur général délégué depuis 2022.

Pacte d'associés

Toujours selon L'Équipe, le changement de décision de Parker s'expliquerait principalement par l'existence d'un pacte signé entre les actionnaires d'OL Groupe, qui induit que lorsqu'un actionnaire majoritaire souhaite vendre ses parts, il doit d'abord obtenir l'autorisation des autres actionnaires signataires du pacte. L'échange d'actions prévu par l'ancien champion NBA se trouverait donc gelé. Le quotidien sportif évoque par ailleurs d'autres raisons à ce retournement de situation, telles qu'un contrat liant Tony Parker à l'OL via un contrat d'ambassadeur actif jusqu'en 2024, ou encore la future livraison de la LDLC Arena, propriété de l'OL, dans laquelle l'ASVEL jouera la plupart de ses matches D'Euroligue pour la prochaine saison.

Entrée au Hall of Fame

Quatre ans après la fin de sa carrière professionnelle, Tony Parker, quadruple champion NBA avec les San Antonio Spurs, continue de faire parler de lui. Le président de l'ASVEL a été nommé fin 2022 pour rejoindre le Hall of Fame, le Panthéon du basket américain aux côtés de deux autres stars de la NBA, Dirk Nowitzki et Pau Gasol. Le nom de la cuvée 2023 du Hall of Fame sera dévoilé le 1er avril prochain, avant la cérémonie d’intronisation prévue le 12 août.

À l'automne 2022, l'ancien basketteur renommé livrait par ailleurs les détails du projet immobilier de la station Villard-Corrençon, dont la Société d'exploitation avait été rachetée par sa société, Infinity Nine Mountain. Au cœur de ce projet se trouve la création d'un vaste complexe immobilier sur la commune de Villard-de-Lans, qui vise à faire fonctionner cette station de moyenne montagne 10 mois sur 12.