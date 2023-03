Isère : 16 blessés dans un tragique accident de bus

Au niveau de la commune de Corps, un accident est survenu ce samedi matin sur la route N85, route Napoléon. On dénombre 16 blessés, dont 4 personnes en urgence absolue.

Un bus transportait ce matin 46 personnes dont 6 adultes et 40 enfants de primaire. En provenance des Hautes Alpes, le véhicule serait sorti de route sur la N85, à la hauteur de la commune de Corps, en Isère, avant de chuter sur six mètres en contrebas de la route, selon France Bleu

On dénombre pour l'heure 4 personnes en urgence absolue, dont deux enfants, et 12 en urgence relative. Un hélicoptère de la sécurité civile est sur place afin de permettre la prise en charge rapide des victimes. Les autres passagers impliqués ont été accueillis dans un gymnase mis à disposition par la commune.



La préfecture a indiqué avoir "ouvert son Centre opérationnel départemental (COD)", dans un communiqué diffusé ce matin. "Les secours dépêchés sur place ont pris en compte la situation et se coordonnent avec les services de gendarmerie, notamment sur les aspects liés à la circulation". Au total, 90 sapeurs-pompiers du SDIS (Service départemental d'Incendie et de Secours) de l'Isère sont engagés sur place. Pour l'heure, il est demandé aux automobilistes d'éviter le secteur pour ne pas gêner les secours.