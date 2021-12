La future Arena de l'OL à Décines s'appellera LDLC Arena, inauguration espérée fin 2023

L’OL a comme projet la construction et la réalisation, pour fin 2023, d’une Arena de 16 000 places pour accueillir, à côté du Parc OL, à Décines, entre 80 et 120 évènements par an (concerts, séminaires, matchs de basket, évènement e-sport). Cette Arena s'appellera LDLC Arena.

A une très large majorité, la Métropole de Lyon a voté lundi 27 septembre 2021 la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ouvrant la porte à la création de la future Arena de l'OL, à Décines. 120 voix pour, 12 contre.

Car l'OL a comme projet la construction et la réalisation, pour fin 2023, d’une Arena de 16 000 places pour accueillir, à côté du Parc OL, à Décines, entre 80 et 120 évènements par an (concerts, séminaires, matchs de basket, évènement e-sport).

Un "naming" d'une durée de 8 ans

On connaît désormais le nom de cette Arena, ce sera LDLC Arena. "Dans le cadre du projet de développement de la future Arena au sein d’OL Vallée, OL Groupe et le Groupe LDLC sont heureux d’annoncer un accord sur le naming de la future salle évènementielle d’OL Groupe à Décines. Il sera effectif à partir du démarrage de la construction (prévu en début d’année civile 2022), et pour une durée de 8 ans à compter de la mise en exploitation de la salle de spectacle multifonction", explique l'OL dans un communiqué ce lundi soir.

"Notre attachement à la région lyonnaise est fort. Depuis de nombreuses années, nous soutenons le bien-être de chacun, la culture et le spectacle sous toutes ses formes. Être le partenaire d’un équipement de cette qualité est une grande fierté pour nous. Nous en sommes sûrs, la LDLC Arena sera le lieu de toutes les émotions et de toutes les passions… Nous avons hâte !", souligne de son côté Laurent de la Clergerie, Président-Fondateur du Groupe LDLC.

Xavier Pierrot, directeur général adjoint de l’OL, en charge du projet de l’Arena, a longuement détaillé le projet ce projet d'Arena de l’OL pour LyonCapitale au début de l'année 2021. Un long entretien à retrouver ICI



Lire aussi : L'Arena de l'OL crée (encore) des remous chez les écologistes de la Métropole de Lyon