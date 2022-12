Lyon : Tony Parker pourrait rentrer au Hall of Fame de la NBA

La patron de l’Asvel vient d’être nommé pour rentrer au hall of Fame de la NBA, le Graal pour de nombreux basketteurs professionnels.

Trois ans et demi après la fin de sa carrière professionnelle, le quadruple champion NBA avec les San Antonio Spurs, Tony Parker, pourrait bientôt rejoindre le Hall of Fame. Une distinction qu’il serait le premier français à décrocher. Il pourrait faire son entrée au Panthéon du basket américain au côté de deux autres stars européennes de la NBA, Dirk Nowitzki et Pau Gasol.

Le nom de la cuvée 2023 du Hall of Fame sera dévoilé le 1er avril prochain, avant la cérémonie d’intronisation prévue le 12 août. Le nom du légendaire coach de San Antonio, Greg Popovich, sous les ordres duquel Tony Parker a évolué, figure lui aussi parmi les nominés. Tout un symbole après l’intronisation en 2020 de Tim Duncan et en 2022 de Manu Ginobili, deux anciens coéquipiers du patron de l’Asvel.