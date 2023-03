Derniers jours pour admirer Nicolas Poussin aux Beaux-Arts de Lyon

La très belle exposition sur Nicolas Poussin et l'amour est sur le point de s'achever au Musée des Beaux Arts. Il est encore possible de la (re)découvrir jusqu'à dimanche inclus.

Peintre audacieux, apprécié de la Cour puis censuré pour l'érotisme de certains tableaux, Nicolas Poussin est à l'honneur au musée des Beaux-Arts de Lyon depuis le 26 novembre. L'exposition qui retrace son rapport à l'amour et aux passions humaines, avec des œuvres inspirées des Métamorphoses d'Ovide, est sur le point de s'achever.

Ce week-end, il est encore temps d'admirer ses chefs d'œuvre et de se plonger dans l'histoire de ses tableaux les plus sensuels, à l'époque très controversés. On y retrouve notamment plusieurs personnages de la mythologie grecque représentés avec humour ou érotisme, tels que Vénus et Adonis, Midas, Narcisse ou Apollon. La vie du peintre et l'interprétation de ses fameuses Bacchanales par Picasso à la Libération sont également mises en avant selon un cheminement passionnant. Pour les retardataires, il ne reste donc plus que deux jours pour s'en émerveiller.

Exposition Poussin et l'amour, Musée des Beaux-Arts, samedi et dimanche de 10h à 18h.