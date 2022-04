Dans une tribune publiée mardi 12 avril, une cinquantaine de personnalité du monde du sport appellent à faire barrage à Marine Le Pen au second tour en votant pour Emmanuel Macron. Parmi elles, on retrouve l’ex-basketteur et président de l’Asvel et deux joueuses de l’Olympique Lyonnais.

À une dizaine de jours du second tour de l’élection présidentielle qui verra s’opposer Emmanuel Macron et Marine Le Pen, dimanche 24 avril, un certains nombre de personnalités du milieu sportif ont décidé de s’exprimer pour faire barrage à la candidate d’extrême droite. Dans une tribune publiée mardi 12 avril, dans Le Parisien mais aussi sur France Info, ces sportifs Français appellent à pour Emmanuel Macron.

Les "valeurs de l’olympisme" en tête

Aux côtés du rugbyman Antoine Dupont ou encore du boxeur Tony Yoka et de l’ex-nageuse Laure Manaudou, l’ex-basketteur et président de l’Asvel Tony Parker et les joueuses de l’Olympique Lyonnais Eugénie Le Sommer et Amandine Henry se disent "pleinement conscients des difficultés que traversent de nombreux Français", mais assurent avoir "la conviction que le vote pour un parti qui mettrait en danger les valeurs républicaines serait le pire des remèdes".

Ces sportifs emblématiques d’hier ou d’aujourd’hui se refuse a voir la France gouvernée par la candidate d’extrême droite à l’heure où elle doit accueillir les Jeux Olympiques en 2024, en expliquant : "Le sport auquel nous croyons, celui des valeurs de l’olympisme, est fait d’amitié et de respect ; il est le lieu de la mixité. Il refuse toutes les discriminations". "Dans ces temps incertains, il est un vecteur de rassemblement. (...) C'est parce que nous croyons en ce sport-là, fraternel et inclusif, que nous nous engageons pour éviter que notre nation place à sa tête une présidente qui incarne tout le contraire, la stigmatisation de l’autre, le repli sur soi, le nationalisme", poursuivent-ils.

Bardet, Lemaitre, Braisaz-Bouchet, la région bien présente

Parmi les signataires de cette tribune on retrouve également les noms de plusieurs sportifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes : l’Auvergnat Romain Bardet (cyclisme), le boxeur de Bourgoin-Jallieu Brahim Asloum, l'ex-skieur de bosse Haut-Savoyard Edgard Grospiron, la penthaléte de Saint-Priest-en-Jarez Élodie Clouvel, la biathlète d’Albertville Justine Braisaz-Bouchet, la skieuse de Chambéry Marie Bochet, l’Aindinois Christophe Lemaitre (athlétisme) et la joueuse de rugby Jessy Trémoulière originaire de Beaumont dans le. À leurs côtés on peut également citer le tennisman Jo-Wilfried Tsonga, dont l’académie de tennis est en train de sortir de terre à Décines-Charpieu, en périphérie de Lyon, à deux pas de la futur salle de basket de l’Asvel et du stade de l’OL.