Le dîner gastronomique le plus attendu de Lyon, avec vue panoramique

Le chef étoilé Anthony Bonnet investit le 32e étage du Crayon pour une expérience culinaire éphémère... entre ciel et terre. Lyon Capitale a testé.

C'est le plus haut restaurant de Lyon. Perché à 125 mètres de haut, au 32e étage du "Crayon" de la Part-Dieu (le deuxième de France après Le Ciel de Paris, accroché au 56e étage de la Tour Montparnasse, à Paname).

Etablissement de la marque Radisson Blu (le haut de gamme d'inspiration scandinave du groupe hôtelier américain), le restaurant Celest s'offre un hôte de luxe en ouvrant ses cuisines à Anthony Bonnet.

La Cour des Loges (Vieux-Lyon) fermée depuis le 17 octobre dernier jusqu'au printemps prochain, son chef attitré se retrouvait sans piano un peu désoeuvré.

Guillaume Verchère, manager général de la Cour des Loges et du Radisson Blu Hôtel Lyon, a donc proposé à Anthony Bonnet de prendre possession du restaurant Celest, à titre éphémère.

Anthony Bonnet, au 32e étage de la tour du "Crayon",

et sa vue unique

@Agence Camille Carlier - Alexandra Battut

Emotion gustative

Bingo ! Le cuisinier - "Jeune chef talentueux" 2007 du Gault & Millau, une étoile Michelin depuis 2012 - investit les lieux, tous les soirs pour le dîner, jusqu'au 9 décembre. "Une façon de se remettre dans le bain, avant la réouverture de la Cour des Loges" s'enthousiasme le maître queux. Qui visiblement s'amuse et prend plaisir à cuisiner là-haut, avec vue sur Lyon, Fourvière et les monts du Lyonnais, la campagne où il a grandi et le coeur de son terroir.

Au programme des réjouissances, un menu unique hautement gastronomique, en 6 actes. Tarif unique également : 120 euros (hors boissons, + 40 euros accord mets et vins).

En 2017, nous avions goûté la cuisine d'Anthony, à la Cour des Loges, dans l'atrium Renaissance dallé de marbre, jalonné de galeries voûtées. Nous n'avions pas tari d'éloges sur sa cuisine, un petit chef-d'oeuvre, une poésie gastronomique qui se faisaitt trop rare à Lyon, et l'émotion ressentie d'autant plus précieuse.

Reliefs des recettes

Au Celest, le chef propose une "vision plus décomplexée de ses plats", selon ses propres mots". L'émotion gustative est toujours bien présente.

Dans tous ses plats, douceur et puissance se mêlent. Il y a de la percussion et de la délicatesse. On sent aussi un attachement profond du chef à la nature, une sensibilité qu'on retrouve dans tous les plats.

Il y a une vraie recherche, pour ne pas dire un laboratoire, intellectuelle dans les recettes, dans les mariages des saveurs, dans le relief apporté aux combinaisons qui s'en trouvent, au final, parfaitement équilibrées.

Du haut du plus haut restaurant de Lyon, Anthony Bonnet explore de nouveaux horizons et élargit son champ des possibles.

Un rendez-vous culinaire particulièrement intéressant à essayer. Avec une vue incroyable, surtout la nuit.

Aubergine, algues

Caviar d’aubergine, bouillon de champignons, algues

@GL

Choux, abricot et pollen

Entrée végétale autour du chou-fleur, cubes d’abricot confits et rôtis, feuilles de tagete , pollen, jus brun de volaille servi en salle

@ Agence Camille Carlier – Alexandra Battut

Volaille, champignon et figues

Pintade en deux façons : uprême de pintade Mieral affiné 10 jours, trompettes de la mort, crème de foie et figues; cuisses braisées avec vinaigre de banyuls, pommes de terres et champignons

@GL

Bergeries des Molières

Fromage de brebis frais de la ferme des molières

Fromage travaillé avec des prunes caramélisées

@GL