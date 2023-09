Le réseau TCL renforcé pour la Coupe du monde de rugby à Lyon

À l'occasion de la Coupe du Monde de Rugby et des cinq matchs qui se dérouleront sur la pelouse du Groupama Stadium, Sytral Mobilités met en place des mesures exceptionnelles pour renforcer le réseau TCL.

À partir du 24 septembre, jour de la rencontre qui opposera l'Australie au Pays de Galles, et lors des quatre autres matchs de la Coupe du monde de rugby qui se dérouleront à Lyon, un important flux de supporters est attendu sur le réseau TCL.

"Faciliter les déplacements des visiteurs et assurer la fluidité des flux de voyageurs en toute sécurité"

Bruno Bernard, président de SYTRAL Mobilités et de la Métropole de Lyon

Afin d'accueillir au mieux un évènement sportif d'une telle envergure, Sytral Mobilités prévoit un renforcement des transports en commun : "Pour faciliter les déplacements des visiteurs et assurer la fluidité des flux de voyageurs en toute sécurité, nous avons déployé un dispositif exceptionnel sur le réseau TCL", annonce Bruno Bernard, le président de l'autorité organisatrice des transports en commun et de la Métropole de Lyon.

Une desserte exceptionnelle sur-mesure

Chaque soir de match, un service spécial de tramways et de bus sera mis en place dès 3 heures avant le coup d'envoi et jusqu'à 2 heures après la fin de la rencontre. Ainsi, 300 agents et 140 conducteurs et conductrices seront mobilisés pour assurer ce "plan de transport multimodal" et "encourager prioritairement l'usage des transports collectifs", détaille selon Bruno Bernard.

Des tramways directs au départ de Part-Dieu Villette Sud, de Vaux-en-Velin la Soie et de Meyzieu les Panettes circuleront avec une fréquence de 3 à 5 minutes. Des lignes de bus, directes, partiront également des parkings de Meyzieu Panettes, d'Eurexpo et de Vaux-en-Velin la Soie toutes les minutes pour rejoindre le stade. Enfin, le Sytral prévoit un renfort des métros, des tramways T3 et T5, ainsi que du réseau cyclable (plus d'informations sur le site TCL).

Un ticket spécial unique pour desservir le Groupama Stadium

Le temps de la compétition, le Sytral déploie aussi une tarification spécifique pour emprunter les différentes lignes proposées. L'accès à celles-ci se fera uniquement avec ce titre de transport spécial vendu au tarif de 5 euros l'aller-retour. La vente de ce ticket se fait en priorité via la billetterie en ligne de l'évènement, mais aussi auprès des agents qui seront déployés au départ des navettes pour informer et guider les voyageurs. Pour les habitués du réseau, une carte ou un ticket TCL classiques ne permettront pas l'accès à cette desserte événementielle.

Le réseau fait peau neuve pour l'occasion

Progressivement, l'ensemble du réseau de transports en commun se met aux couleurs de la compétition. Notamment, des tramways, métros et bus "coupe du monde" sont mise en place. Par ailleurs, plusieurs stations vont être renommées en hommage aux différents pays accueillis.

