JapanMania, goûter pop-culture, accrobranche… En ces deux semaines de vacances de Pâques, Lyon Capitale fait le point sur les activités à faire en famille.

Cette semaine, ce sont des températures estivales qui viendront rythmer la capitale des Gaules. Si vous ne savez pas comment profiter de ces rayons de soleil en famille, n'ayez crainte, Lyon Capitale vous propose cinq activités à ne pas manquer pour ces vacances scolaires de Pâques.

La JapanMania reprend ses droits à MiniWorld

La licence Pokémon occupe une place importante de cette nouvelle édition de la Japan Mania @RB

Après une deuxième édition réussie en février, la JapanMania est de retour du 4 au 19 avril prochain. Cette fois, les 3 500 mètres carrés de ce parc de miniatures seront entièrement consacrés au gaming. Au menu, le traditionnel village des créateurs, une exposition 100% Japon, ou encore des bornes d'arcades. L'occasion de s'amuser en famille autour d'une culture qui aura séduit toutes les générations.

Infos et réservation sur le site de MiniWorld

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Goûter PopCulture à la médiathèque de Bachut (Lyon 8e)

Et si les plus grandes licences de la pop-culture se réunissaient dans une médiathèque lyonnaise ? C'est le cas dans celle de Bachut, où l'auditorium se transforme aux couleurs de Star Wars, Harry Potter, ou encore Naruto. Au menu, projection d’épisodes ou d’un film, quizz, mini doublage avec la bande rythmo et livres à explorer.

Mercredi 8 avril de 15 h 30 à 17 h 30 à partir de 7 ans



Accrobranche, luge en forêt, profitez du soleil à City Aventure

Alors que le soleil bat son plein, le timing est idéal pour une sortie plein air en famille. Le parc de loisirs City Aventure, situé à Sainte-Foy-lès-Lyon (15 min de Lyon) propose 11 parcours d'accrobranche, des jeux de parcours scénarios, une tyrolienne géante, ainsi qu'une luge en pleine forêt.

Ouvert tous les jours pendant les vacances de 10h à 19h

Informations et réservation sur le site de City Adventure

Passer la nuit de l'Equinoxe sur un ancien site gallo-romain

Dans le cadre de la nuit de l'Equinoxe, le Club d'astronomie de Lyon Ampère s'implante à Lugdunum, ancien site datant de l'Antiquité reconverti en musée et théâtres. Parmi les diverses activités proposées ce samedi 11 avril à partir de 14 heures, l'observation du ciel au télescope, et des ateliers pour en savoir plus sur l'astronomie. L'occasion de visiter les collections du musée sur l'histoire de plusieurs constellations.

Plus d'informations .

Un atelier nature au parc de Miribel-Jonage

Le dimanche 12 avril, la nature s'invite dans le parc de Miribel Jonage (à 20 minutes de Lyon). A l'initiative de l'Iloz', les participants contribueront à la fabrication d'un aménagement favorable à la biodiversité. Plus précisément, il s'agit de réaliser des gîtes de ponte pour les lézards et les serpents dans les jardins. L'occasion d'en apprendre plus sur cette manière de favoriser la biodiversité ainsi que sur les habitudes de vie de ces animaux.

Tout public. A partir de 8 ans. Tarif : 3 euros.

Chantier participatif, prévoir une tenue adaptée à la réalisation de travaux manuels dans le jardin.

Inscription obligatoire avec 1 adulte participant nécessaire (inscription enfant seul interdite.)

Places limitées à 12 participants.

