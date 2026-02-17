Le parc de miniatures accueille la deuxième édition de la Japan Mania. Un évènement marqué par l'omniprésence des pokémons, qui envahissent les mini-mondes. De quoi rapprocher toutes les générations.

Cartes, jeux vidéos, dessins animés, et produits dérivés. La franchise Pokémon, véritable empire culturel, fêtera ses trente ans d'existence le 27 février prochain avec la sortie des jeux Pokémon Rouge et Pokémon Vert. Une véritable "Pokémania" s'était alors diffusée partout dans le monde, comme en France. Encore aujourd'hui, l'héritage se perpétue. A Vaulx-en-Velin, le Mini-World lance la deuxième édition de sa Japan Mania consacrée à la culture japonaise, dont "un tiers de l'évènement est consacré à Pokémon" révèle Lorris Baumgartner, directeur marketing de Mini World.

Du 7 au 22 février, Pikachu, Salamèche, Evoli et consorts envahissent les 3500 mètres carrés du parc de miniatures. Au menu, ateliers origamis, dessins animés en 3D mais aussi création de pokéballs personnalisées. Une vingtaine de créateurs artisanaux occupent également une place dans cette Japan Mania. "Nous leur offrons leurs stands. En échange, nous ne leur demandons qu'une seule chose : que tous leurs produits soient artisanaux", explique Lorris Baumgartner.

Parmi ces créateurs qui consacrent leur travail à la culture japonaise, il y a Florent Castanedo. Ancien professeur en menuiserie, il quitte tout après un burn-out pour se consacrer à la création d'oeuvres d'arts en bois au laser. Un métier singulier, au point d'en inventer le nom : artisan menuisier lazériste. Passionné depuis l'enfance par les pokémons, Florent a fait de ces créatures son quotidien : "J'avais douze ans quand Pokémon est sorti, c'est un peu ma madeleine de Proust" se remémore-t-il, avec une pointe de nostalgie.

Florent Castanedo a lancé sa nouvelle activité en septembre 2024

Chercher ses pokémons préférés… à Lyon ?

Et si ces petites créatures imaginaires pouvaient atterrir sur la Côte d'Azur… ou à Lyon ? C'est littéralement le cas à Mini World, où des pokémons ont été disséminés parmi les cinq mondes qui composent le parc. Le but ? Stimuler l'esprit des visiteurs, qui à l'instar du célèbre jeu mobile Pokémon Go se livrent à une recherche ardue. Une enquête collective où petits et grands s'associent : les enfants trouvent les pokémons, les adultes tamponnent les passeports d'explorateur fournis par Mini World. Une fois le carnet rempli, les participants sont récompensés… Par un paquet de bonbons.

La Team Rocket s'installe… sur la place Bellecour ?

Une dimension intergénérationnelle souhaitée par les organisateurs : "L'objectif, c'est de rassembler toute la famille, des grands parents aux enfants en parlant des parents". Et ça marche, en témoigne Sandrine, venue avec ses deux enfants Timéo 8 ans et Laura 4 ans : "J’ai grandi avec Pokémon, les cartes et les premiers jeux vidéos. Le fait que mes enfants aussi baignent dedans, ça nous rapproche".

D'autres monuments de la pop-culture japonaise mis à l'honneur

Si la licence Pokémon occupe une place prééminente au sein de la Japan Mania, les autres univers nés au Japon ne sont pas en reste. A commencer par les deux visages de Nintendo, Mario et Luigi, dont les premiers jeux sont accessibles par plusieurs bornes d'arcade disposées au sein de Mini World. Les mangas ne sont eux aussi, pas oubliés. De nombreux personnages imprimés en 3D issus de Naruto, Dragon Ball Z ou encore OnePièce intègrent les univers réalisés à Mini World : "Tous les décors sont faits ici à la main ici", assure Lorris Baumgartner. Un travail d'orfèvre réalisé par 6 personnes, alors que l'organisation totale de la Japan Mania en mobilise environ 15.

A noter que 21 000 visiteurs s'étaient rendus à Mini World l'année dernière pour la première édition. Un chiffre qui devrait être dépassé cette année selon les organisateurs qui voient plus loin. En effet, une troisième édition centrée sur les jeux vidéo devrait être annoncée pour le mois d'avril.

