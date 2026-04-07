Auvergne-Rhône-Alpes : une filiale d'EDF recrute 50 alternants

Cinquante postes d'alternants sont à pourvoir au sein de l'entreprise Dalkia filiale du groupe EDF. Des job-datings sont organisés le 29 avril au sein du siège régional à Villeurbanne.

Dalkia recrute. Dans l'optique de la rentrée de 2026, la filiale du groupe EDF ouvre 50 postes d'alternants en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne. De ce fait, un job dating est organisé le 29 avril prochain au siège régional de Villeurbanne situé en face du campus de la Doua. Les postes recherchés concernent la partie technique.

L'entreprise est à la recherche de techniciens de maintenance et d’exploitation, d'automaticiens et électrotechniciens ainsi que de frigoristes et monteurs. Ce recrutement massif intervient dans un contexte d'urgence climatique et d'essor des projets de décarbonation. "Nous offrons des perspectives de carrière concrètes et durables. C’est le moment pour des étudiants ou des profils en reconversion de rejoindre un domaine d’avenir, utile et stable" promet Sandy Escolier, directrice des ressources humaines de Dalkia en région Centre-Est.

A noter que le job dating est limité aux 50 premiers inscrits "pour garantir un échange de qualité" justifie l'entreprise. Au programme de l'événement, entretiens directs, panorama des opportunités métiers, coaching CV et atelier photo pro. Dalkia appelle également aux candidatures féminines à se déclarer en rappelant que ces professions "ne sont pas réservées aux hommes".

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