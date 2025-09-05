Du 4 au 5 octobre prochain, "The Greener festival" revient pour une 10e édition sous le signe du "prendre soin" au château et à la MJC de Montchat (3e) à Lyon.

Le 4 et 5 octobre prochain, "The Greener festival" , organisé par l'association "The Grenner Good" revient à Lyon pour une 10e édition. Sous le thème du "prendre soin", l'événement se tiendra au château et à la MJC de Montchat (3e) autour d'un grand village d'exposants, de conférences, d'ateliers et d'animation.

Au programme : des invités, une soixantaine d'animations autour du prendre soin : de soi, de la biodiversité et des autres, des dédicaces et des rencontres. Le philosophe Dominique Bourg, référence internationale des questions de durabilité et de démocratie écologique, ou encore le militant et auteur engagé Julien Vidal seront de la partie. Au même titre que les 60 exposants choisis pour leurs activités éco-responsables et durables.

Si l'entrée au festival est libre et gratuite, l'organisation précise que les conférences et ateliers sont proposés à "prix libres et conscients" sous inscription.

