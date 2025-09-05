Actualité

"The Greener festival" revient à Lyon pour une nouvelle édition sur le "prendre soin"

  • par Loane Carpano
  • 1 Commentaire

    • Du 4 au 5 octobre prochain, "The Greener festival" revient pour une 10e édition sous le signe du "prendre soin" au château et à la MJC de Montchat (3e) à Lyon.

    Le 4 et 5 octobre prochain, "The Greener festival" , organisé par l'association "The Grenner Good" revient à Lyon pour une 10e édition. Sous le thème du "prendre soin", l'événement se tiendra au château et à la MJC de Montchat (3e) autour d'un grand village d'exposants, de conférences, d'ateliers et d'animation.

    Au programme : des invités, une soixantaine d'animations autour du prendre soin : de soi, de la biodiversité et des autres, des dédicaces et des rencontres. Le philosophe Dominique Bourg, référence internationale des questions de durabilité et de démocratie écologique, ou encore le militant et auteur engagé Julien Vidal seront de la partie. Au même titre que les 60 exposants choisis pour leurs activités éco-responsables et durables.

    Si l'entrée au festival est libre et gratuite, l'organisation précise que les conférences et ateliers sont proposés à "prix libres et conscients" sous inscription.

    Lire aussi : "Consommer moins mais consommer mieux" : l'événement "en mode éthique" de retour à Lyon

    à lire également
    Lyon : les urgences de l'hôpital Saint Joseph Saint Luc restent régulées les week-ends

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : les urgences de l'hôpital Saint Joseph Saint Luc restent régulées les week-ends 10:02
    "The Greener festival" revient à Lyon pour une nouvelle édition sur le "prendre soin" 09:33
    voiture police faits-divers
    Lyon 5e : un arracheur de collier maîtrisé dans un établissement scolaire 09:10
    musée Lugdunum visiteurs
    Journées européennes du patrimoine : le musée Lugdunum dévoile son programme 08:57
    Déviation de Belleville-en-Beaujolais : le chantier entre dans sa dernière ligne droite 08:35
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce vendredi 08:08
    Plus de 1000 foyers privés d'électricité dans la région à cause des orages jeudi soir 07:44
    Orages violents : près de 20 000 décharges de foudre en Auvergne-Rhône-Alpes 07:27
    Retour du soleil ce vendredi à Lyon, jusqu'à 22 degrés attendus 07:12
    Wauquiez promet une "censure automatique" si LFI parvient au gouvernement 04/09/25
    Panneaux photovoltaïques lycée Henri Barbusse
    Une nouvelle cantine et des panneaux solaires pour ces deux collèges vaudais 04/09/25
    Image doudou pédiatrie hôpital
    La Chaîne de l'Espoir recherche ses bénévoles lyonnais 04/09/25
    Bruno Retailleau en visite dans la Loire ce vendredi 04/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut