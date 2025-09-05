Lyon 5e : un arracheur de collier maîtrisé dans un établissement scolaire

Un individu d’une vingtaine d’années s’est introduit jeudi matin dans le collège-lycée Lazariste-La Salle, montée Saint-Barthélemy (Lyon 5e), pour voler avec violence la chaîne d’un élève.

Selon les informations du Progrès, l’agresseur aurait poursuivi un adolescent avant de lui arracher son collier, n’hésitant pas à utiliser une bombe lacrymogène. La victime présente des griffures au visage. L’intervention rapide d’un professeur de sport et d’un agent de l’établissement a permis de maîtriser le voleur et de le retenir jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre.

Le suspect, un Algérien en situation irrégulière se présentant comme mineur, a été placé en garde à vue. La justice doit désormais statuer sur la suite judiciaire, tandis que la préfecture pourrait engager des mesures administratives.

Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances de l’agression et déterminer si le mis en cause est lié à d’autres faits similaires commis dans le secteur.