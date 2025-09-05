Les patients nécessitant de se rendre aux urgences de l'hôpital Saint Joseph Saint Luc (7e) lors des week-ends du 6 septembre au 31 octobre devront se tourner vers le 15.

La mesure était déjà mise en place lors du mois d'août et sera étendue aux week-ends du 6 septembre au 31 octobre. En concertation avec le Samu du Rhône, les Hospices Civils de Lyon et l'agence régionale de Santé, l'hôpital Saint Joseph Saint Luc (7e) adapte son service d'urgence.

Si les urgences fonctionnent de nouveau normalement en semaine, un service régulé par le 15 sera mis en place lors des week-end concernés. Plus concrètement, entre le 6 septembre et le 31 octobre 2025, toute personne nécessitant une prise en charge aux Urgences le samedi ou le dimanche devra appeler le 15 avant de se déplacer.

L'ensemble des autres activités de l'hôpital restent assurées normalement.

