Actualité
L’hôpital Saint-Joseph Saint-Luc dans le 7e arrondissement de Lyon.

Lyon : les urgences de l'hôpital Saint Joseph Saint Luc restent régulées les week-ends

  • par Loane Carpano

    • Les patients nécessitant de se rendre aux urgences de l'hôpital Saint Joseph Saint Luc (7e) lors des week-ends du 6 septembre au 31 octobre devront se tourner vers le 15.

    La mesure était déjà mise en place lors du mois d'août et sera étendue aux week-ends du 6 septembre au 31 octobre. En concertation avec le Samu du Rhône, les Hospices Civils de Lyon et l'agence régionale de Santé, l'hôpital Saint Joseph Saint Luc (7e) adapte son service d'urgence.

    Si les urgences fonctionnent de nouveau normalement en semaine, un service régulé par le 15 sera mis en place lors des week-end concernés. Plus concrètement, entre le 6 septembre et le 31 octobre 2025, toute personne nécessitant une prise en charge aux Urgences le samedi ou le dimanche devra appeler le 15 avant de se déplacer.

    L'ensemble des autres activités de l'hôpital restent assurées normalement.

    Lire aussi : Lyon : l’accueil des urgences de l’hôpital Saint Joseph Saint Luc modifié du 8 au 25 août 

    à lire également
    "The Greener festival" revient à Lyon pour une nouvelle édition sur le "prendre soin"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : les urgences de l'hôpital Saint Joseph Saint Luc restent régulées les week-ends 10:02
    "The Greener festival" revient à Lyon pour une nouvelle édition sur le "prendre soin" 09:33
    voiture police faits-divers
    Lyon 5e : un arracheur de collier maîtrisé dans un établissement scolaire 09:10
    musée Lugdunum visiteurs
    Journées européennes du patrimoine : le musée Lugdunum dévoile son programme 08:57
    Déviation de Belleville-en-Beaujolais : le chantier entre dans sa dernière ligne droite 08:35
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce vendredi 08:08
    Plus de 1000 foyers privés d'électricité dans la région à cause des orages jeudi soir 07:44
    Orages violents : près de 20 000 décharges de foudre en Auvergne-Rhône-Alpes 07:27
    Retour du soleil ce vendredi à Lyon, jusqu'à 22 degrés attendus 07:12
    Wauquiez promet une "censure automatique" si LFI parvient au gouvernement 04/09/25
    Panneaux photovoltaïques lycée Henri Barbusse
    Une nouvelle cantine et des panneaux solaires pour ces deux collèges vaudais 04/09/25
    Image doudou pédiatrie hôpital
    La Chaîne de l'Espoir recherche ses bénévoles lyonnais 04/09/25
    Bruno Retailleau en visite dans la Loire ce vendredi 04/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut