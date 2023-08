Après la défaite de Lyon face à Crystal Palace (2-0), une déclaration énigmatique de Laurent Blanc a suscité des réactions vives dans les médias. Mais que signifiait réellement cette phrase ?

Récemment, l'Olympique Lyonnais n'a pas brillé sur les terrains. La défaite contre Crystal Palace (2-0) n'a pas échappé à cette tendance.

"Les analyses se ressemblent, on a pas mal de problèmes de finition"

Laurent Blanc a dressé le bilan de ce nouveau faux départ. "Les analyses se ressemblent. Malheureusement, on a pas mal de problèmes de finition depuis pas mal de temps et ça c'est encore confirmé cet après-midi (samedi)", a avoué l'entraîneur lyonnais au micro d'OLPlay. "Je pense que ça été un peu mieux en deuxième mi-temps, au niveau défensif, en terme d'agressivité. On a été trop passif en première mi-temps. Quand vous marquez pas des buts dans le football, c'est difficile de gagner. Ils ont été plus efficaces que nous. Ils méritent leur victoire."

"L’important est d’être prêt à Strasbourg et d’avoir tout le monde, si d’ici-là, il y a un entraîneur à Lyon…"

En se projetant vers le déplacement en Alsace, Laurent Blanc a laissé échapper une déclaration assez mystérieuse concernant son avenir. "On est en train de digérer la grosse préparation qu’on a faite, athlétique et physique. Il faut la digérer et surtout ne pas avoir de blessés […] L’important est d’être prêt à Strasbourg et d’avoir tout le monde, si d’ici-là, il y a un entraîneur à Lyon…" Cette dernière phrase, en apparence énigmatique, ne l'est peut-être pas autant, d'après les propos du reporter Vincent Duluc du journal L'Équipe.

Tout le monde commente la petite phrase de Laurent Blanc (« si d’ici là il y a un entraîneur à Lyon…»). Mais trois journalistes seulement ont assisté à la scène et ont pu juger son contexte. Elle suivait une discussion hors micro et c’était une pique envers L’Equipe, c’est tout. — vincent duluc (@vincentduluc) August 6, 2023

Ce dernier en a profité pour lancer un petit pic à certains médias ayant relayé cette information : "Le seul message, c'est qu'il faut se déplacer pour sentir, ressentir, mieux voir et (essayer de) mieux raconter. Et c'est pour ça qu'il faut acheter la presse et s'abonner aux médias."