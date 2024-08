L'Olympique Lyonnais était sur le pont ce vendredi soir, tant sur qu'en dehors du terrain. Entre une victoire inespérée et une fin de mercato agitée, le club a vécu une soirée particulièrement intense.

Le football lyonnais n'a pas été dans la demi-mesure ce vendredi soir. D'abord sur le plan sportif. Pour leur troisième match de la saison, le second à domicile, les joueurs de Pierre Sage n'avaient d'autre choix que de gagner après deux revers consécutifs. Face à Strasbourg, les Lyonnais ont rapidement été surpris par un but du Racing inscrit dès la deuxième minute de jeu.

Par l'intermédiaire de Corentin Tolisso, les Gones sont revenus dans la partie avant la mi-temps, avant de concéder un second but au retour des vestiaires (1-2), puis un troisième dix minutes plus tard (58', 1-3). Tout semblait alors perdu pour une équipe désemparée, mais c'était sans compter des changements qui ont bouleversé la suite de la partie. Malick Fofana et Gift Orban sont entrés sur le terrain à la 59e minute. Sans doute le tournant de la rencontre.

Dans un scénario qui rappelle ceux de l'an passé, Pierre Sage et ses hommes, avec un doublé de Gift Orban et un grand Alexandre Lacazette, ont finalement renversé la partie. Menés 3-1, les Gones ont réduit le score grâce à une frappe puissante de Maitland-Niles (2-3, 61') puis égalisés deux minutes plus tard avec le premier but de Gift Orban cette saison (3-3, 63'). Le buteur nigérian, associé à Alexandre Lacazette en pointe de l'attaque lyonnaise, a même doublé la mise à la 72e minute. Le but de la victoire (4-3).

Les dirigeants se sont activés en coulisse

La soirée pouvait s'arrêter là côté lyonnais pour être réussie, mais non. Les dirigeants lyonnais se sont activés en coulisse pour boucler les dernières arrivées et départs. L'un des événements marquants de cette deuxième partie de soirée était notamment l'arrivée de Wilfried Zaha, ancien buteur prolifique du championnat anglais. Autre recrutement de dernière minute : Warmed Omari, arrivant en prêt avec option d'achat en provenance du Stade Rennais. Un renfort de 24 ans qui pourra épauler Moussa Niakhaté et Duje Caleta-Car.

Dans le sens des départs, le défenseur Sinaly Diomandé s'est lui séparé du club rhodanien en rejoignant l'AJ Auxerre. L'attaquant Mama Baldé a également rejoint un autre club français, le Stade Brestois, qui disputera la Ligue des champions cette saison.

Dernière actualité de la soirée, le transfert d'Ernest Nuamah, qui devait rejoindre le club anglais de Fulham pour 19M€, a finalement capoté au moment de la signature du joueur. Selon L'Equipe, l'attaquant ghanéen s'est senti forcé de signer et a fait volte-vace dans les derniers instants. Indésirable quelques jours plus tôt, Rayan Cherki reste de son côté au club, alors qu'Anthony Lopes, poussé vers la sortie, demeure au club. La barre des 100M€ de ventes n'a pas été franchie, comme promis par John Textor à la DNCG, ce qui pourrait engendrer des sanctions envers le club lyonnais. Un feuilleton qui devrait faire du bruit les prochaines semaines...