Nouveaux conflits autour de la Demeure du chaos à Saint-Romain-au-Mont-d'Or ?

Le maire de Saint-Romain-au-Mont-d'Or a déposé plainte pour des menaces de mort. Elles auraient été proférées par le créateur de la Demeure du chaos.

Après quelques années d'apaisement, la situation va-t-elle de nouveau s'enliser dans les conflits juridiques à Saint-Romain-au-Mont-d'Or ? Ce week-end en tout cas, le maire Guillaume Malot a annoncé avoir porté plainte pour menaces de mort.

Et selon nos confrères du Progrès, cette plainte vise le fondateur de la Demeure du chaos, Thierry Ehrmann. Le conflit serait lié à un refus de permis de construire.

Pourtant, à son arrivée à la mairie en 2022, le nouvel édile avait annoncé suspendre toutes les procédures judiciaires engagées contre l'homme d'affaires, fondateur du site artprice.com.

Le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard a apporté son soutien au maire. "La démocratie repose sur le respect et la confrontation des idées, jamais sur la peur ou l’intimidation. Ces comportements sont inacceptables", a-t-il écrit sur X ce dimanche.