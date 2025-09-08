Actualité
La Demeure du Chaos à Saint-Romain-au-Mont-d’Or. (Crédits : Nolwenn Jaumouillé)

Nouveaux conflits autour de la Demeure du chaos à Saint-Romain-au-Mont-d'Or ?

  • par Nathan Chaize

    • Le maire de Saint-Romain-au-Mont-d'Or a déposé plainte pour des menaces de mort. Elles auraient été proférées par le créateur de la Demeure du chaos.

    Après quelques années d'apaisement, la situation va-t-elle de nouveau s'enliser dans les conflits juridiques à Saint-Romain-au-Mont-d'Or ? Ce week-end en tout cas, le maire Guillaume Malot a annoncé avoir porté plainte pour menaces de mort.

    Et selon nos confrères du Progrès, cette plainte vise le fondateur de la Demeure du chaos, Thierry Ehrmann. Le conflit serait lié à un refus de permis de construire.

    Pourtant, à son arrivée à la mairie en 2022, le nouvel édile avait annoncé suspendre toutes les procédures judiciaires engagées contre l'homme d'affaires, fondateur du site artprice.com.

    Le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard a apporté son soutien au maire. "La démocratie repose sur le respect et la confrontation des idées, jamais sur la peur ou l’intimidation. Ces comportements sont inacceptables", a-t-il écrit sur X ce dimanche.

    à lire également
    VOITURE RADAR LYON
    Des voitures radars à conduite externalisée déployées dans le Rhône dès septembre

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Nouveaux conflits autour de la Demeure du chaos à Saint-Romain-au-Mont-d'Or ? 11:44
    VOITURE RADAR LYON
    Des voitures radars à conduite externalisée déployées dans le Rhône dès septembre 11:10
    Glaces Moustache
    Lyon : l'artisan glacier "Moustache" offrira 100 boules de glace à ses premiers clients 10:35
    "Bye bye Bayrou" : un pot de départ organisé pour le Premier ministre à Lyon 09:57
    voiture police faits-divers
    Un arsenal découvert dans une cave de Valence : huit condamnations à Lyon 09:38
    d'heure en heure
    Lyon : un réfugié palestinien menace de se suicider pour rapatrier sa famille 08:55
    voiture police faits-divers
    Lyon : un suspect arrêté après l'attaque au couteau sur les quais du Rhône 08:25
    TCL lyon metro
    Grève TCL à Lyon : quelles perturbations sur le réseau ce lundi ?  07:58
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne ce lundi 07:55
    orages
    Orages et pluie : dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:33
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un lundi entre averses et nuages à Lyon, jusqu'à 25 degrés attendus 07:11
    En Images : Top départ pour la Biennale de la danse à Lyon avec son traditionnel défilé 07/09/25
    Ils cambriolent "par hasard" la maison de l’ex joueuse de l’OL Eugénie Le Sommer 07/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut