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Un grand nom du tennis annoncé au Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes en octobre

  • par V.G.

    • Les organisateurs du Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes, qui sera organisé en octobre 2026 à Décines, ont annoncé la venue de Stan Wawrinka, triple vainqueur de Grands Chelems.

    C'est une nouvelle qui devrait ravir les amoureux de la petite balle jaune. Les organisateurs du Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes, nouvel évènement tennis de la région lyonnaise, ont annoncé ce mardi la venue en octobre prochain de la légende Stan Wawrinka. Le Suisse, triple vainqueur de Grands Chelems, vient compléter un casting déjà intéressant avec la présence de Gaël Monfils à Décines à partir du 18 octobre.

    Le tournoi accueillera le Suisse, ancien numéro 3 mondial, à la LDLC Arena. Et ce sera sûrement l'un des tout derniers tournois de Wawrinka qui dispute actuellement sa dernière saison sur le circuit.

    A 41 ans (il les aura le 28 mars 2026), Stan the Man disputera dans les prochains jours le Masters 1000 de Monte-Carlo. Sa venue à Lyon pour cet ATP 250 sera certainement l'une des attractions de la scène sportive de la région en fin d'année.

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