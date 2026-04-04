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L'impressionnant incendie aux Chartreux (Lyon 1er).
L’impressionnant incendie aux Chartreux (Lyon 1er).

Incendie au lycée des Chartreux à Lyon : une fin d’intervention espérée d’ici à mardi

  • par Corentin Lucas

    • Quatre jours après le violent incendie qui a touché le groupe scolaire des Chartreux, à la Croix-Rousse, les opérations se poursuivent toujours.

    Déclenché dans la soirée du mercredi 1er avril dans l’aile Est de l’établissement des Chartreux, situé rue Pierre-Dupont (Lyon 1er), l'important incendie avait entraîné l’évacuation en urgence de 150 élèves. Depuis, une quarantaine de sapeurs-pompiers restent mobilisés sur place pour tenter de maîtriser la situation.

    Des foyers encore actifs ce samedi

    Si aucune reprise majeure n’a été constatée ces dernières heures, des foyers résiduels persistent, notamment sous des planchers effondrés. Le dispositif reste conséquent pour ce week-end de Pâques avec plus d’une quarantaine de soldats du feu mobilisés, deux fourgons incendie, deux échelles aériennes et des équipes spécialisées en sauvetage-déblaiement.

    Pour sécuriser le site, certaines parties du bâtiment vont être détruites, rapporte Le Progrès. Des engins de chantier sont déjà à pied d’œuvre, tandis qu’une entreprise spécialisée doit intervenir sur les façades les plus fragilisées, notamment côté Est.

    Lire aussi : Incendie au lycée des Chartreux à Lyon : la Région débloque 3 millions d'euros

    Reprise de l’activité en ligne de mire

    Si aucune victime n’est à déplorer, les dégâts matériels sont importants. L’un des enjeux majeurs est désormais de permettre à l’établissement de fonctionner à nouveau dès la fin des vacances scolaires, le 20 avril prochain.

    Mais le premier objectif est fixé pour ce mardi 7 avril. Les équipes déployées espèrent mettre définitivement un terme à l’incendie avant cette date.

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