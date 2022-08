Au 2e tour de l’US Open, la Lyonnaise Caroline Garcia affrontera la Kazakhe Elena Rybakina, 20e mondiale. (Photo de Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Pour son entrée en lice à l’US Open, la numéro 1 française Caroline Garcia s’est qualifiée sans trembler pour le second tour lundi 29 août face à la Russe Kamilla Rakhimova, 6-2, 6-4.

Arrivée à New York auréolée de son titre au WTA 1000 de Cincinnati et de deux autres victoires en tournoi cette saison, la Lyonnaise Caroline Garcia affiche de belles ambitions pour son 10e US Open, où elle n'a jamais dépassé le 3e tour. Certains observateurs se prennent même à faire de la numéro 1 Française, 17e mondiale, l’une des prétendantes à la victoire finale.

Pour l’heure, la joueuse de 28 ans a tenu son rang lundi 29 août lors de son entrée en lice face à la 90e mondiale, repêchée des qualifications, Kamilla Rakhimova. Face à la Russe Caroline Garcia n’a pas tremblé, déroulant son tennis pour s’imposer 6-2, 6-4. "Je suis contente de cette victoire, je vais en profiter, voir ce que je peux améliorer. J'ai été solide, mais il y a eu des points où ça aurait pu être mieux. Demain, je vais essayer de travailler sur ça, par rapport aussi à ma prochaine adversaire et me concentrer sur mon deuxième tour", confiait-elle après sa victoire.

Au second tour, elle affrontera une autre Russe, la 60e mondiale, Anna Kalinskaya.