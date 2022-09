US Open : la Lyonnaise Caroline Garcia éliminée en demi-finale

Caroline Garcia, 17e mondiale, a été balayée par Ons Jabeur en demi-finale de l'US Open (5e) 6-1, 6-3 en 1 h 6. La Tunisienne jouera sa deuxième finale de Grand Chelem après Wimbledon. La finale se jouera contre la Polonaise Iga Swiatek (no 1 mondiale), tombeuse d’Aryna Sabalenka.

"Soirée difficile. Le cœur y était mais pas le niveau de jeu", a déclaré la joueuse lyonnaise sur son compte twitter juste après le match.

Soirée difficile 😞

Le cœur y était mais pas le niveau de jeu. 💪🏻🤜🏻🤛🏻🙌🏻🦁🐝🎾

Tough night 😞

The heart was there but not the level

Will be back for more challenge soon 💪🏻

Best of luck to Ons for the final ! #FlyWithCaro #usopen

Photo crédit @corinnedubreuil pic.twitter.com/oVYT3lioaD

— Caroline Garcia (@CaroGarcia) September 9, 2022