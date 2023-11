"Tempête 69" : une opération de lutte contre la délinquance dans le Rhône

La préfecture du Rhône lance une opération de lutte contre la délinquance cette semaine.

Pompeusement baptisée "Tempête 69", une vaste opération de lutte contre la délinquance est lancée cette semaine par la préfecture du Rhône à la demande du ministre de l'Intérieur. En collaboration avec les procureurs de la République de Lyon et Villefranche-sur-Saône, le groupement de gendarmerie départementale du Rhône sera ainsi tout particulièrement mobilisé, annoncent les services de l'Etat.

Des renforts nationaux

"L'objectif est de combattre les réseaux et groupes criminels dans tous les territoires afin de lutter contre les trafics de stupéfiants, de combattre les atteintes aux biens notamment cambriolages et vols d'accessoires automobiles orchestrés en bandes organisées, de déstructurer des filières de passeurs et d'immigration irrégulière", détaille la préfecture du Rhône.

Le groupement de gendarmerie du Rhône sera appuyé par des moyens nationaux nouvellement crées tels que l'Unité nationale de police judiciaire et un escadron de gendarmerie mobile de lutte contre les violences urbaines.

Début octobre, une opération similaire avait été menée en Isère ayant mobilisée près de 900 gendarmes. 700 véhicules et 700 personnes auraient été contrôlés ainsi qu'une quinzaine d'établissements commerciaux. Des armes et des munitions avaient été saisies.