Isère : 900 gendarmes mobilisés pour l'opération Tempête 38

En Isère, 900 militaires ont été mobilisés à l'opération "Tempête 38" organisée par la préfecture, à la demande du ministère de l'Intérieur pour contrôler des véhicules et des établissements commerciaux.

Près de 900 gendarmes isérois ont participé à l'opération "Tempête 38". Mise en place cette semaine à la demande du ministre de l'Intérieur, "Tempête 38" avait pour objectif de "lutter contre toutes les formes de délinquance", d'après la préfecture de l'Isère. Des contrôles ont été effectués dans plusieurs villes dont Villefontaine, L’Isle-d’Abeau, et Pontcharra.

Plusieurs unités régionales et départementales et "moyens spéciaux de la gendarmerie" ont participé à l'opération : unités territoriales et de police judiciaire, enquêteurs de la Section de Recherche de Grenoble, unité nationale d’investigations, groupe d’observation et de surveillance, enquêteurs spécialisés "Nouvelles Technologies", équipes cynophiles et section aérienne, ainsi qu’un escadron "Guépard" de la gendarmerie mobile.

Des armes et munitions saisies

Le service communication de la préfecture d'Isère indique que 700 véhicules et 700 personnes ont été contrôlés, ainsi qu'une quinzaine d’établissements commerciaux, des caves et des parties communes. "Des armes et des munitions ont été également saisies", précise-t-elle.