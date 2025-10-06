Près de Lyon : prison ferme pour deux individus impliqués dans une dizaine de cambriolages

Samedi 27 septembre, deux hommes impliqués dans douze cambriolages ont été interpellés par les gendarmes de l'Abresle.

Deux hommes, impliqués dans douze cambriolages, ont été interpellés samedi 27 septembre. Les faits remontent à la nuit du 26 au 27 septembre. Cette nuit-là, une dizaine de cambriolages sont signalés sur les secteurs de Saint-Genis-les-Ollières, Grézieu la Varenne et Sainte Consorce. Les gendarmes de l'Abresle sont immédiatement engagés sur l'affaire et partent alors en patrouille.

Manquant de discrétion, deux individus sont repérés par la gendarmerie derrière un conteneur à poubelle. En fuite, ces derniers sont rapidement rattrapés et interpellés par la gendarmerie. Des sacs contenant du matériel informatique et téléphonique sont également retrouvés près d'eux.

Confiées à la brigade de Francheville, les investigations ont permis de mettre en cause les deux suspects pour douze cambriolages commis dans la même nuit.

30 mois de prison ferme

Déjà connus des services de police, et faisant l'objet d'une mesure administrative d'éloignement, les deux suspects ont été déférés au tribunal judiciaire de Lyon en comparution immédiate. Les deux individus ont respectivement écopé de 30 mois de prison ferme, et de dix-huit mois de prison dont neuf avec sursis. Le tout, assorti d'une interdiction de territoire français pendant cinq ans.

Les victimes ont quant à elles pu retrouver l'intégralité de leurs biens dérobés.

